Greeicy Rendón corregirá el error de ortografía de su tatuaje

Greeicy Rendón, la cantante y actriz caleña, conocida también por ser la novia de Mike Bahía, le pondrá la tilde que le faltó al “más” de su reciente tatuaje que dice: “mas fuerte”. Así lo decidió después de que sus seguidores defensores de la buena ortografía la criticaran en redes sociales por la falta de la tilde en el más.

Cuando los comentarios empezaron a hacerse virales, la caleña publicó una historia en su cuenta de Instagram diciendo: “Me faltó la tilde en el más, pero esa la hacemos después, es que entre más arriba más duele, pero no me puedo quejar porque si Mike se aguantó todo ese dolor”.

Antes de ese registro, Greeicy había mostrado en otras historias todo el proceso del tatuaje, hasta el final, cuando quedó sin la tilde que tanto le criticaron y que arreglará pronto. La frase, Más fuerte, es el título de su nueva canción, que ya tiene un video en YouTube.

Lea aquí: Borrar el error de ortografía de un tatuaje

Greeicy comenzó su carrera como artista a los 14 años cuando participó en una de las ediciones del Factor XS (2007). Después de eso regresó a su vida normal en Cali, pero aún con el sueño de ser actriz y cantante, hasta que lo consiguió. Rendón ha participado en más de una docena de novelas y ha lanzado cinco canciones.