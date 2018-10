¿Ha visto algún fantasma? Puede que su mente sí

El efecto de la energía no ha sido fácil de replicar, no así otras causas de las apariciones de fantasmas.

Una noche, estando solo allí, Tandy sintió un frío, revisó que no escapara ningún gas. Todo andaba bien. Volvió al escritorio y en el extremo de su visión observó una figura gris. Al coger fuerzas para mirarla directamente, desapareció. Se preguntó si alguna forma de energía podría incidir en su visión. Cuando se desconectó un ventilador, el fantasma no volvió nunca, de acuerdo con el artículo que publicaron en el Journal of the Society for Physical Research.

Michael Persinger , de Laurentia University, y colegas usaron campos magnéticos para estimular el cerebro de una persona de 45 años que afirmaba haber tenido experiencias con fantasmas y estudiar el caso, según reportaron en el Journal of Perceptual and Motor Skills. Un año después, presentaron otro artículo con el caso de una adolescente que se sentía impregnada por el Espíritu Santo y que sentía la presencia de un bebé invisible en su hombro izquierdo.

Una encuesta divulgada por la Universidad Chapman en California sugiere que mientras más miedoso sea alguien, es más probable que crea en los fenómenos paranormales.

Así, los rasgos de la personalidad influirían en la aceptación de fantasmas, espíritus y otras presencias (ver las cinco descripciones). Y otra investigación en el Journal Consciousness and Cognition en 2013 encontró que quienes creen en casos paranormales es más probable que consideren que hay un ente detrás de ellos.

Hasta hoy los científicos no demuestran la existencia de fantasmas. Los experimentos no son concluyentes. Un artículo en LiveScience dice que si son reales y aparecen en nuestro mundo físico, debería haber pruebas incontrastables... o es que no existen porque a pesar de tanto cazafantasma actual, equipado con toda clase de aparatos, nada que se manifiestan.

Solo aparecen en las noches cada que grupos de amigos o familiares se reúnen a contar historias de terror. En ese momento, un espíritu puede estar detrás de usted.

