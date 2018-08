Instagram le quiere quitar la corona a Facebook

Para el community manager Samuel González, si la red quiere seguir teniendo éxito tendrá que pagarle a los influenciadores, así como lo hace YouTube. Según él, IGTV, la nueva función de la aplicación enfocada en el desarrollo de contenidos en video con una duración hasta de una hora, es la apuesta de Instagram para que los usuarios consuman videos de largo aliento sin salirse de la app. No obstante, señala, no cogerá fuerza si no es pagando. En otro tema, no todo es bueno para la red de imágenes. Un estudio de la Royal Society of Public Health y la Universidad de Cambridge, hecho en 2017, señaló que esta red podría ser la más nociva para el bienestar y la salud mental de los usuarios, volviéndolos propensos a la angustia y la depresión.