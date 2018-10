Este bartender paisa quedó entre los mejores del mundo en un concurso

Su pasión por los cocteles nació cuando estudiaba Ingeniería Industrial, en la Universidad de Antioquia, carrera que dejó por seguir un sueño, el mismo que lo tiene hoy como el décimo mejor bartender del mundo.

“Estando en la universidad conocí una plataforma social Learning for Life de la multinacional Diageo, que educa a jóvenes de escasos recursos en coctelería, gastronomía y mercadeo. Me enamoré del tema, mi familia me apoyó bastante y eso fue fundamental”, cuenta con emoción, al recordar que comenzó trabajando en bares y que participó en muchas competencias antes de llegar World Class 2018.

Juan David constantemente destaca el apoyo de su familia, no solo en el momento que tomó la decisión de dejar su carrera (llegó hasta el séptimo semestre) para dedicarse a la coctelería, sino que han trabajado con él en todo ese proceso. Tanto así que su padre es el artesano de toda la cristalería que usó en la competencia en Berlín.

“Todos los desarrollos que hago en mis competencias y proyectos los hago en familia, por ejemplo, mi papá me elaboró los vasos, la cristalería y los recipientes que llevamos al World Class, y eso gustó mucho, fue muy llamativo, me ayudó a marcar diferencia frente a otros competidores”, recuerda con emoción.