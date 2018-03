A la creatividad hay que alimentarla

La innovación, por ejemplo, es el resultado de esos procesos mentales. La agencia de publicidad DDB Latina se posicionó el año pasado como la red más creativa de Iberoamérica en el festival de publicidad El Ojo, uno de los certámenes de creatividad más importante en la región.

Su presidente, Juan Carlos Ortiz, explica que lo que demandan los clientes en las agencias ahora es muy diferente a hace 20 años. “Las marcas hoy tienen necesidades bípedas, es decir, tienen dos piernas. De un lado los contenidos, las historias, y del otro está la data y la tecnología, que permiten un alcance más contundente y masivo”.

Ortiz cuenta que si solo se tiene una de las “piernas” no sería suficiente, porque no habría conexión emocional. “Si no hay algo que lo conecta emocionalmente, la gente no detona”. Por eso asegura que en el mundo tecnológico de hoy es como si viviéramos la era más humana.

“Desde el marketing creíamos que la gente primero pensaba y luego hacía. Nos hemos dado cuenta que ese proceso se invirtió. Es la descripción perfecta de lo que llaman ustedes ahora los mileniales. La gente primero siente, hace y, por último, piensa”, finaliza Ortiz.

Hay formas de estimular la creatividad. Según Cadavid es fundamental la curiosidad y siempre cuestionar el “orden”. Todas las profesiones tienen implícito el pensamiento creativo pero hay algunas que lo desarrollan mejor, como el caso de las agencias de publicidad. Al fin y al cabo, persuadir y vender no es más que pensar y crear.