Cambios demogáficos de la longevidad en el mundo

En 2015 había más de siete mil millones de personas en la Tierra. Ese número va aumentando unas 200.000 personas cada día. Además según Naciones Unidas se estima que para 2020 la proporción de personas mayores será de uno a uno con respecto a la de los menores de 15 años. Un incremento en la población mayor implica consecuencias para la estructura poblacional, que antes tenía forma de pirámide — con una amplia base de humanos jóvenes que terminaba en punta debido a que era menos la población de edad—, pero ahora es como un edificio muy alto con una protuberancia debido a la explosión de natalidad del Baby Boom (1946-1964).

Entonces, ¿la esperanza de vida humana se acerca a su límite? Hay quienes —incluidos los que planean jubilarse y los funcionarios responsables de las políticas sociales y de salud— creen que sí, pero la evidencia sugiere lo contrario. Los expertos en mortalidad han afirmado que la esperanza de vida se aproxima a un límite máximo y esto se ha demostrado equivocado, dice por correo electrónico Jim Oeppen, un académico del Cambridge Group for the History of Population and Social Structure de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Él escribió un artículo al respecto en la revista Science junto a J. W. Vaupel del Max Planck Institute for Demographic Research.

Westendorp agrega que aún no se puede establecer un límite máximo de edad porque “durante 160 años, la esperanza de vida de mejor desempeño ha aumentado constantemente en un cuarto de año por año, una extraordinaria constancia del logro humano”.