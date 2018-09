En pantalla o en papel, ¿en cuál es mejor leer y escribir?

Se publicó hace siete años y ahora tiene casi cinco millones de vistas. El video muestra a una bebé de un año que interactúa con un iPad, que entiende que en el dispositivo pasa algo si toca la pantalla con sus dedos. Luego intenta hacer los mismos movimientos sobre una revista, pero no pasa nada. “Para mi bebé la revista es un iPad que no funciona”, dice al final el clip.

El artículo de la revista Scientfic America, The Reading Brain in the Digital Age: The Science of Paper versus Screens, publicado en 2013, señala que los estudios que se habían hecho antes de 1992, tratando de mostrar cómo respondía el cerebro a las formas de lectura en pantalla, en una época en la que no existían tabletas o teléfonos inteligentes, concluyeron que la comprensión era más lenta, menos precisa y exhaustiva que si se realizaba en papel.

El artículo explica que otros estudios “han producido resultados más inconsistentes: una ligera mayoría ha confirmado conclusiones anteriores, pero casi el mismo número ha encontrado pocas diferencias significativas en la velocidad de lectura o la comprensión entre el papel y las pantallas. Y las encuestas recientes sugieren que, aunque la mayoría de las personas todavía prefieren el papel, especialmente cuando leen intensamente, las actitudes están cambiando a medida que las tabletas y la tecnología de lectura electrónica mejoran y la lectura de libros digitales, para obtener hechos y diversión, se vuelve más común”.

Carlos Restrepo, médico y magíster en neurofisiología, explica que, “en los llamados nativos digitales se ha notado que la retención de información es igual e incluso mayor cuando leen en pantallas”.

Leer en papel da una percepción general de la cantidad de páginas leídas, comenta el médico. Con un vistazo se puede identificar la cantidad que queda faltando. “El lector tiene una referencia espacial mayor en el texto de papel que en el digital. Una de las maneras de aprender es la memoria visioespacial, y podría afectarse con las pantallas porque en estas se pierde esa referencia”, explica el profesor del CES.

Aunque no todo es malo: las personas mayores que tienen dificultades para leer en papel han migrado a lo digital porque pueden ampliar los textos, un tema más de accesibilidad. Adicionalmente, Restrepo cuenta que la interacción digital con el texto es eficiente en el aprendizaje porque se estimulan varias partes del cerebro de forma simultánea.