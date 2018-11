Esto es lo que se necesita para montar un restaurante

Hace poco, Leonor Espinosa, la chef que por estos días sobresale como la mejor de Colombia, vino a Medellín. Fue a una bodega de Comfama, en el Perpetuo Socorro, y se sentó a charlar sobre emprendimiento en la cocina y contó historias que surgen entre platos.

EL COLOMBIANO habló con Espinosa, quien hace 14 años creó el restaurante Leo, reconocido este martes por Latin America’s 50 Best como el mejor de Colombia y el décimo en América Latina, después de ocupar el puesto 18 en 2017.

Usted emprendió en la cocina, ¿cuál cree que es el punto de partida para alguien que quiera hacerlo?

“Nunca he visto la diferencia entre las ganas de hacer algo y lo que ahora llaman emprendimiento. El ser humano siempre ha emprendido, ha querido validar sus actitudes y se ha enfocado en buscar cómo hacer algo productivo. Ahora lo llaman así, pero es una palabra prostituida, como lo es gourmet. Para mí el emprendimiento está ligado a la fe que tú le pongas, es decir, a creer en ti mismo. Por eso unos son mejores que otros. No es que una idea se destaque más, son las ganas”.

Hay personas que relacionan el emprendimiento con una labor que les permite ciertas ventajas frente al trabajo tradicional, pero, ¿cuál es el valor que pueden encontrar haciéndolo?

“De todas las actividades en las que se puede emprender, la cocina (hablo por mi experiencia) es tal vez una de las más difíciles. Además que tienes personas a cargo (como en otras empresas) y hay un tema complicado en este país: los impuestos están sobredimensionados para los restaurantes. Eso complica los emprendimientos en cocina que, a veces, son momentáneos. En Medellín pasa mucho, sucede entre los que tratan de mostrar la cocina local y fallan porque el consumidor es aún reacio a esas propuestas. Pero, en todo caso, el valor está en ser responsable, en tener conocimiento, en poder definir bien un concepto, ser original, auténtico y conocer el público al que uno se quiere dirigir”.

¿Y usted por qué cree que le fue bien cuando empezó?

“En ese momento yo no sabía que era emprender, yo solo quería un sitio en el que pudiera mostrarme creativamente. Creo que funcionó porque, como dice mi hija, yo he sido visionaria y estratega. Venía de trabajar en agencia de publicidad, sabía cómo crear un producto y posicionarlo. Además, amaba la cocina de donde provengo y vi una oportunidad, entendí que el camino podía ser ese”.

¿Cómo innovar en la cocina?

“Se puede emprender un proyecto innovador y uno en el que solo se replique y se copie. Pero, donde hay originalidad e innovación hay luz propia y permanencia garantizada”.

¿Cómo innovó usted?

“Siendo original”.

¿Con qué dificultades se ha encontrado en el camino?

“Yo tengo una idea del fracaso distinto: le doy gracias porque te permite visibilidad, reconocer cuáles fueron los errores, que hubo un camino equivocado. No lo veo como sinónimo de perdida. Yo sigo fracasando y me encanta porque entre más me pasa, mejor ser humano y mejor cocinera siento que soy”.