La actriz Lorena Meritano revela que le detectaron un nuevo tumor

La actriz Lorena Meritano reconocida en el país por su trabajo como actriz y por la exposición mediática que ha tenido debido al cáncer de seno que tuvo, le informó a sus seguidores por medio de Twitter que tiene un nuevo tumor.

Según la actriz, entre los chequeos a los que ya está acostumbrada, los médicos hicieron el hallazgo y un posterior análisis en el que se determinó que no es maligno, pero que la mejor decisión, dado su historial, es extirparlo.

“Llevo unos días complicados con un nuevo tumor y hoy me explicaron que parece no ser malo, después de ecografías, resonancia, visita a varios médicos, angustia, insomnio, dolores, etc. Me lo van a extirpar en enero para tranquilidad de todos”, escribió Meritano en su perfil de Twitter.

La actriz de origen argentino recibió la noticia sobre su enfermedad en 2013. Mediante un especial del canal Televid en 2015 reveló detalles del proceso que vivió y, según ella, una de las ventajas que tuvo fue la detección temprana.

Luego, en 2016, Lorena decidió extirparse el seno izquierdo, los ovarios y las trompas para evitar metástasis.

Este año, En el programa de Caracol Se dice de mí, Lorena habló de las cirugías y las quimioterapias a las que tuvo que someterse, además de cómo fue la recuperación: “duele mucho”, dijo.

Meritano, que también ha trabajado como modelo y recientemente se unió a la campaña de una marca de zapatos para invitar a las mujeres a hacerse el autoexamen y poder hacer un diagnóstico temprano de cáncer de mama, sorprendió a sus seguidores con la noticia.

No obstante está optimista. Por medio de Twitter dijo: “Todo está y estará bien. Es un tumor benigno que duele por estar apretando un nervio y en mi caso por obvias razones es mejor extirparlo. Sigo sanando y limpiando adentro y escribiendo mi libro. Con fortaleza y humildad dando testimonio. No es fácil pero para nadie lo es. Gracias”.