Aprenda cómo hacer el #DeleAlliChallenge y otros retos populares en las redes

Allí se ve al jugador haciendo un gesto con su mano derecha sobre uno de sus ojos , pero no era algo muy fácil de lograr. Usuarios de las redes sociales intentaron replicar la fotografía, pero no todos podían.

Try Not To Laugh Challenge (el reto de intentar no reir)

Algunos recordarán que el ex presidente Juan Manuel Santos intentó ser youtuber por un día. Él también intentó una serie de retos y uno de ellos fue el de intentar hacer reír a su hijo Esteban con chistes.

El verdadero desafío era para el joven Santos, que debía aguantar la risa mientras sostenía agua dentro de su boca. El reto se pierde cuando la persona suelta la risa y de paso una bocanada de agua.