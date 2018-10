No le tema a la vejez, que esa igual lo persigue

Tampoco las personas mayores que se ven hoy en medios se les notan los años: Jane Fonda tiene 80, Madonna 60, Kylie Minogue 50 y Jennifer Aniston 49, pero sus mejillas se ven más lozanas que cualquier otra mujer de su edad. No vaya muy lejos, mire a Amparo Grisales, que aunque su edad es uno de los secretos de la farándula criolla, se especula que tiene 62.

Hoy no es normal morir antes de los 50. Casi todas las personas fallecen entre ese número y los 100 años. La edad final de la mayoría de gente, dice Rudi Westendorp , fundador de la Academia de la Universidad de Leiden en vitalidad y envejecimiento, está cerca de los 85 años.

“La publicidad y los medios masivos como la televisión bombardean diariamente con imágenes que exaltan la apariencia y la imagen, no la experiencia ni la sabiduría detrás de los ojos”, argumenta él.

Aunque actualmente la mayoría de las personas alcanzan la madurez, la vejez ya no tiene el brillo mágico de antes. Esto lo escribió Dale Archer, médico estadounidense y miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría, en su blog.

En Japón hay un día nacional por el respeto al anciano. En Europa, hasta la llegada de Emmanuel Macron a la presidencia, no eran comunes los líderes jóvenes. De hecho, en ese continente la fuerza gris es una colectividad con gran peso político, cuenta la psicóloga María Victoria Manjarrés, quien trabaja en la Universidad Eafit y es magíster en ciencias de la comunicación.

Sin embargo, nuevas esferas de la cultura popular están tan obsesionadas con verse y actuar como jóvenes, que es difícil creer que antecesores se pusieron sus pelucas de color gris para parecer más viejos y sabios.

Líderes contemporáneos como el fundador de Facebook de 34 años, Mark Zuckerberg, se han pronunciado sobre el tema. Él dijo una vez que “los jóvenes son más inteligentes”. Toda una oda a la juventud.

Tal vez estas influencias logran que muchos hagan esfuerzos extremos para parecer de menos edad como un sinónimo de inteligentes, frescos e innovadores.

Desde tinturas para el cabello hasta bótox, viagra, cremas antiarrugas y una gran cantidad de procedimientos quirúrgicos, la carrera frente al espejo va sin límites.

Los estereotipos no son necesariamente verdaderos, pero cuando se dan comienzan en la infancia, dice el psicólogo Jere Daniel en el portal web Psychology Today: “Desarrollamos estereotipos negativos sobre el envejecimiento cuando tenemos seis años, en la misma edad en que desarrollamos prejuicios sobre la raza y el sexo. Estos persisten a medida que crecemos, completamente inconscientes de que incluso los adquirimos o les otorgamos nuestra aceptación incondicional. Con nuestra comprensión del tema para siempre congelado, crecemos asumiendo que son ciertos. Y vivimos para ellos”.

Aprendiendo a envejecer

Stephan Rechtschaffen, un médico holístico, escritor y fundador del Instituto Omega en Estados Unidos, apunta en sus libros que un pequeño y creciente grupo de expertos, entre ellos gerontólogos, médicos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, filósofos, éticos, observadores culturales y líderes espirituales, es la vanguardia de un movimiento para cambiar la forma en que se ve la sociedad en cuanto al envejecimiento.

“Buscan que dejemos de ver la vejez como un problema, como una enfermedad incurable que muchos quieren ‘resolver’ (ver microhistoria), gastando miles de millones de dólares en cirugía plástica en un intento por ocultar signos visibles de envejecimiento, otros miles de millones en investigación médica para extender la vida útil en sí misma, y miles de millones más en hogares de ancianos como una forma de aislar a aquellos que fracasan en la búsqueda de negar el paso del reloj biológico”.

Esta élite busca que otro discernimiento se arraigue: “El envejecimiento consciente es una nueva forma de ver y experimentar hacerse viejo que va más allá de nuestra obsesión cultural con los jóvenes hacia el respeto y la necesidad de la sabiduría de la edad”.

Así que aunque los adolescentes pueden tener vitalidad de su lado, las personas mayores generalmente son más estables psicológicamente. Y así sucede con varios fenómenos que se experimentan a medida que pasan los años.

En 2015, investigadores de Harvard y el Laboratorio de Atención y Aprendizaje de Boston publicaron un estudio conjunto que sugiere que a los 43 años se tiende a desempeñarse mejor en las pruebas de concentración. Otro estudio publicado en Psychological Science el mismo año sugiere que las habilidades matemáticas muestran su mayor pico a los 50 y un tercero, en la misma revista y año, sugiere que los puntajes en pruebas sobre vocabulario muestran su mejor momento entre los 60 y 70 años.

Betty Friedan, quien antes de morir analizó las actitudes de los estadounidenses hacia el envejecimiento en el libro La fuente de la juventud (1994), defendía con vehemencia la idea de que obsesionarse con la cultura juvenil, solo desarrolla la ira por la edad y deshumaniza: “Aquellos que renuncian a su negación de edad, que envejecen conscientemente, crecen y toman conciencia de las nuevas capacidades que desarrollan... Se vuelven más auténticamente ellos mismos”.

Ser joven es rápido, divertido y emocionante, eso repiten, entre otros, Hollywood y los comerciales en la televisión, pero no hay quien se quede ahí eternamente. Y usted, señor lector, por más lozano que se vea su reflejo en el espejo, no será la excepción. No está mal