¿No maquillarse es el secreto de una piel linda?

Las hay como Lida Girarldo, que dicen que no saldrían “jamás” sin maquillarse; también como Sara García, a las que ya les llegaron los 30, y aseguran que no usan “ni una gota” de maquillaje, y que al compararse con amigas de su edad, notan que sus pieles se ven mucho más sanas y sin arrugas. Otras se podrían identificar con Paula Andrea Gutiérrez, Catalina Patiño y Laura Benítez, a las que les da “pereza” hacerlo; o con a Paula Andrea Ordoñez, que se maquilla solo en ocasiones especiales.

En sus testimonios dejan claro que, además de percibir sus pieles más sanas por no usar polvo, rubor o base o cualquier otro cosmético, invierten menos tiempo “en verse bonitas” –algo muy positivo para ellas–, además de que se sienten más naturales, y eso les encanta. No llevar maquillaje al parecer tiene sus beneficios.

“No nos pongamos más peso encima”, escribió Paola Turbay en una foto que subió a su cuenta de Instagram, celebraba el día sin maquillaje y dejaba clara su posición en contra de “el peso de complacer o de cumplir con ciertas expectativas que nos ha impuesto la sociedad, los medios y las redes sociales”, escribió la actriz. “Así soy, y así me quiero”, remató.

A Paola no le creyeron, y por esa razón subió otra foto para complacer a los incrédulos que la siguen en la red social, una selfie para que la gente no se sintiera “tumbada”.

Natalia Mendoza, dermatóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, comenta que el maquillaje solo tiene un fin cosmético; no obstante, afirma que no usarlo no es mejor para la piel, que eso no es del todo cierto. “Lo adecuado es que si uno quiere usar maquillaje sea de marcas reconocidas, y que si sufre de un problema en la piel, consulte un dermatólogo que le formule el tipo específico para su patología”.

Según la dermatóloga, no todas la marcas de maquillaje son iguales, por supuesto que unas son de más calidad que otras que sí pueden ser perjudiciales para la piel. Sin embargo, “no se podría generalizar y decir que usar maquillaje es malo”.

Aunque no es dermatóloga, sino maquilladora, Lorenza Saldarriaga coincide con Natalia, y comenta que solo se trata de saber usar los productos adecuados para que se provoquen efectos no deseados en la piel.

“Creo en la belleza natural, que el maquillaje es un juguetito para sacar cuando queremos cambiar un poco... Es como tener varios vestidos, no usas el mismo todos los días, y hay algunos que tienes para ciertas ocasiones. Aun con todo esto, en términos generales, el maquilllaje no daña la piel más que el sol o la polución o la mala alimentación”.

Entre sus recomendaciones para reducir el envejecimiento prematuro, la Academia Americana de Dermatología (AAD por sus siglas en inglés), no sugiere dejar de usar maquillaje, sino limpiar la piel antes de ir a dormir para removerlo; además, porque se limpia la piel de otros factores que aceleran el envejecimiento, como la polución.

Para la Academia, el maquillaje tampoco es problema para aquellas mujeres que sufren de acné, solo lo es si se escogen los productos no adecuados que terminarán afectando más la piel. Para eso es necesario el acompañamiento de un dermatólogo. Además recomiendan aplicar el maquillaje con brochas y limpiarlas por lo menos una vez a la semana.

Si no maquillarse les da más seguridad a algunas mujeres, no importa si es un mito que sus pieles lucen mejor, si así lo sienten, con eso es suficiente.