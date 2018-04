¿Y si pinta la casa de ese color, qué significa?

Entonces tienen razón quienes sostienen que a la hora de pintar la casa, el taller, la oficina, el sitio de juego, no resulta insensato pensar en el asunto.

Amparadas en esta teoría del color que, como vemos tiene raíces intelectuale,s pero se han vuelto de dominio público, oímos a muchas personas hablar de colores cálidos, fríos, energéticos (ver Claves).

El artista Miguel Ángel Betancur cree que se debe “jugar” con ellos. Por eso es que, por ejemplo, el interior de las clínicas lo pintan, por lo general, de verde claro, porque es lugar de agitaciones y angustias intensas. El verde, según las teorías, transmite calma.

Él, cuando pinta la casa, lo tiene en cuenta. La suya es, precisamente, verde claro. El taller, en cambio, es “una mescolanza, porque allá se mueven cosas y materiales diversos, que le van dando el color a las paredes”.

Natalia Saldarriaga dice que, en su casa, no pinta las paredes con colores que transmitan sensaciones de calma o sabiduría como el azul. Ella prefiere el blanco en todas partes “porque le brinda la sensación de limpieza y no deja que me sesgue, que me limite”.