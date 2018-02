Para que no coma gato por liebre, lea antes las etiquetas

Lo vio y se enamoró: es un envase azul que muestra ese jugo tan provocativo, que incluso se le hizo agua a la boca, y además sería perfecto para que después de tomárselo, lo use de florero. Tranquilo, no es al único que le pasa. Muchas veces la comida entra por los ojos, pero no de la forma adecuada. Sí hay que abrirlos muy bien para leer las etiquetas que le cuentan de dónde vino, cómo se preparó y si le hará bien o no a su cuerpo. Esta la historia de las etiquetas.

Además de que ahora el consumidor y el productor están muy lejos el uno del otro y es común que no se conozca quién ha producido la mayor parte de productos que se comen, a los primeros se les añade aditivos, colorantes y otras sustancias para conservarlos.

Quienes históricamente han estado atentos a los componentes de la comida son los individuos con alergias o enfermedades como la intolerancia al gluten (cerca del 1 % de la población, principalmente europeos).

No obstante, cada vez se suman más personas, como la periodista Camila Aristizábal, que se manifiestan preocupados de manera preventiva: “Miro las etiquetas con cautela hace cerca de un año, pues me di cuenta de que hay azúcar hasta en lo que uno no se imagina y así mismo veo la farsa que son los productos integrales. Antes comía lo que se me antojara porque he estado muy sana, pero ahora le temo un poco a la diabetes, pues en mi familia está la enfermedad”.

Las autoridades hacen básicamente dos tipos de controles: el sanitario y legal. Según Mans, este segundo “para que no nos den gato por liebre” y el primero “para que aun si nos lo dan, se garantice que estén sanos”.

Para conseguir este control, hay varias opciones, una de ellas es etiquetar, porque se muestran los componentes de los alimentos y el consumidor sabe qué está comiendo.

Solo fue hasta la década de 1950 cuando en Estados Unidos se incluyó información sobre el contenido calórico o de sodio en algunas etiquetas. En ese momento las comidas se preparaban en casa con ingredientes básicos, por lo general, y había poca demanda de información nutricional.

Algunos años después, en 1963, apareció el Codex Alimentarius, una colección reconocida internacionalmente de estándares, códigos de prácticas, guías y otras recomendaciones relativas a los alimentos, su producción y seguridad alimentaria, bajo el objetivo de la protección del consumidor.

Veinte años después de eso Colombia comenzó a crear su normativa, asegura Sandra Milena Cifuentes, ingeniera de alimentos de la Universidad de Antioquia.

¿Qué elementos básicos tendría que tener una etiqueta? Mans dice que “aquello que pacten el usuario, el fabricante y el legislador. En cada país es distinto”. En Colombia intervienen el Invima y el MinSalud.