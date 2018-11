Tres parapléjicos volvieron a caminar gracias a implantes inalámbricos

Sesiones de rehabilitación

En posteriores sesiones de rehabilitación, los tres participantes pudieron caminar con las manos libres durante más de un kilómetro con la ayuda de la estimulación dirigida y de los arneses.

Estas sesiones largas y de alta intensidad resultaron cruciales para desencadenar la plasticidad, la capacidad intrínseca del sistema nervioso para reorganizar las fibras nerviosas, que conduce a una mejor función motora. Tras meses de entrenamiento, los pacientes pudieron controlar de manera voluntaria los músculos de las piernas sin necesidad de estimulación eléctrica y dar algunos pasos por sí mismos con las manos libres, destacan los autores.

En estudios previos con enfoques más empíricos, como los protocolos de estimulación eléctrica continua, se había demostrado que algunas personas con paraplejia podían caminar con la ayuda de sistemas de soporte y estimulación, pero solo en distancias cortas y siempre que la estimulación estuviera activada. Tan pronto como se desactivaba, los pacientes regresaban a su estado de parálisis.

“Nosotros hemos logrado un nivel de precisión sin precedentes”, dice Bloch. “La estimulación eléctrica dirigida debe ser tan precisa como un reloj suizo. En nuestro método, implantamos una serie de electrodos sobre la médula espinal que nos permiten apuntar a grupos musculares individuales en las piernas. Las configuraciones seleccionadas de los electrodos activan regiones específicas de la médula, imitando las señales que el cerebro emitiría para dar la orden de andar”, resalta la neurocirujana.

El desafío para los pacientes era aprender a coordinar la intención de sus cerebros de caminar con la estimulación específica, pero eso no tardó en suceder. “Los tres participantes lograron caminar con soporte de peso corporal tras una semana, y el control muscular voluntario mejoró enormemente dentro de los cinco meses de entrenamiento”, subraya Courtine. “El sistema nervioso respondió mucho mejor de lo que esperábamos al tratamiento”, concluye.

Acceda a los artículos científicos:

Grégoire Courtine, Jocelyne Bloch et al. “Targeted neurotechnology restores walking in humans with spinal cord injury”. Nature (31 octubre, 2018) DOI: 10.1038/s41586-018-0649-2

Grégoire Courtine, Jocelyne Bloch et al. “Electrical spinal cord stimulation must preserve proprioception to enable locomotion in humans with spinal cord injury” Nature Neuroscience (31 octubre, 2018) DOI: 10.1038/s41593-018-0262-6