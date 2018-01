Pasará 25 años dormido sin saber qué pasa mientras

El sueño es un gran y paradójico desconocido. Llena un tercio de las vidas y durante siglos se pensaba que nada importante ocurría ahí: se le llamaba la muerte breve, lapsos de horas inútiles a las que nadie podía escapar.

¿Para qué sirve el sueño? ¿Qué sucede mientras dormimos? Yuval Nir es un investigador israelí que lleva años haciéndose estas preguntas y estudiando algunas de las respuestas. Entre sus particulares métodos está el de aprovechar electrodos implantados en el cerebro de pacientes epilépticos. Así se obtiene información desde su mismo lugar de origen, mucho más precisa que los métodos externos y tradicionales.

Hablar sobre el sueño es hacerlo también sobre los recuerdos, la memoria, la evolución y la consciencia.

De esto habla Yuval Nir, desde Berlín.

Mientras dormimos estamos más expuestos a los peligros. ¿Por qué le gusta tanto el sueño a la evolución?

“La respuesta corta y honesta es que todavía no lo sabemos, pero hay muchas teorías. Las tres principales son estas: la primera afirma que se necesita para restaurar la actividad del cerebro, sintetizando grandes moléculas, desechando los residuos. Una especie de mantenimiento. La segunda se llama ‘inactividad adaptativa’: es lo mejor que puedes hacer cuando no tienes otra cosa que hacer. Suena un poco tonto, pero hay ciertas evidencias. Y la tercera sostiene que su función básica es reforzar el aprendizaje y la memoria”.

Hay diferencias entre el sueño de los humanos y de los animales. Los elefantes duermen pocas horas y son considerados inteligentes...

“Sí, no se trata tanto de cuánto tiempo se duerme como de la profundidad del sueño. Por ejemplo, si te mantienes despierto durante tres días no dormirás 24 horas seguidas: el cerebro tenderá a compensarlo con un sueño más profundo. Probablemente los elefantes han evolucionado consiguiendo formas más de sueño más profundas”.

Dormir es necesario, ¿pero qué hay de los sueños?

“En los últimos años han cambiado bastantes cosas sobre lo que sabemos. Antes se pensaba que los sueños ocurrían únicamente en la fase REM (en la que se producen los típicos movimientos rápidos de los ojos). Ahora hemos visto que se pueden producir algunos vívidos en otras fases y sabemos que antidepresivos como el Prozac reducen en un 90 % el sueño REM y no parece que haya consecuencias dramáticas, así que algunos piensan que no es tan crucial como se pensaba. No se observan grandes cambios en el cerebro. Los estudios se han redirigido hacia la fase profunda, que parece mucho más importante. Creo que el contenido de nuestros sueños no es completamente aleatorio”.

¿Los sueños son un mero ruido cerebral?

“Podría ser. Es como cuando nos preguntamos para qué sirve la consciencia. ¿Hay alguna ventaja en tener una experiencia sobre lo que se vive? No creo que nadie tenga respuesta para eso aún”.

¿Cree que podrían tener algún significado?

“Déjame decirlo así: el contenido de nuestros sueños no es completamente aleatorio. Son posibles por cómo somos, por cómo son nuestra memoria y nuestras asociaciones. Si miramos cuidadosamente en los sueños podemos descubrir cosas interesantes sobre quiénes somos. Por ejemplo: si estando despierto te pido que escribas una historia, esa historia me dice algo sobre ti, sobre tus recuerdos. Con el sueño ocurre algo parecido, en mi opinión, pero no estoy diciendo que Freud tuviera razón. Yo soy un experimentalista, me centro en aquellas cosas que podemos estudiar y comprobar. Es un campo muy profundo e interesante, pero no veo cómo podemos hacer un test experimental”.