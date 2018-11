¿Nos visitaron los extraterrestres? dos astrónomos dicen que sí

La roca espacial Oumuamua, observada hace más de un año, es el primer objeto interestelar en visitar el Sistema Solar y no se parece a ningún cometa o asteroide observado anteriormente. ¿Significa esto que alienígenas inteligentes lo enviaron? Un reciente estudio que examinó la órbita de Oumuamua, que significa mensajero de lejos que llega primero, sugiere que podrían ser.

Shmuel Bialy y Abraham Loeb, astrónomos del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica (CfA) recientemente analizaron más de cerca la inusual aceleración del objeto con forma de cigarro durante su viaje de 2017, para descubrir qué pudo haber causado el inesperado impulso en el movimiento del objeto. Este artículo científico fue publicado el 26 de octubre en la revista preimpresión arXiv y presentado a The Astrophysical Journal Letters.

Aunque la aceleración de la órbita del objeto es característica de los cometas, porque sus cuerpos helados se evaporan y dejan atrás el vapor de agua que expulsan propulsando los objetos, análisis previos sugerían que esto no era un cometa. El objeto no se frenaba (como esperaban), sino que iba cada vez más rápido; a diferencia de todos los cometas que se han observado antes, no tenía cola y la velocidad de su giro no parecía alterarse.