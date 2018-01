Razones para que el ejercicio le pese menos en 2018

Mejorar su presión arterial, aliviar el estrés o dar un buen ejemplo a sus hijos. Esas son las razones para hacer más ejercicio, que usted pone cuando escribe sus propósitos de comienzo de año.

Esas justificaciones son correctas, pero no reales, según dice el norteamericano Ben Greenfield, un experto en fitness, triatlón y nutrición, y autor de varios libros, entre ellos Beyond training (Más allá del entrenamiento), uno de los bestsellers del diario The New York Times.

En uno de los artículos de su portal web asegura que “me atrevo a decir que algunos de ustedes hacen triatlones porque quieren verse bien desnudos, ¿no?”.

Los motivadores lógicos serían por ejemplo mejorar la salud, reducir el estrés, ser un buen modelo a seguir, tener más energía, etcétera. Sin embargo, precisa Greenfield, los deseos irracionales son engreídos y superficiales y por eso los escondemos o disfrazamos con eufemismos.

El doctor Jesús Miranda Bolívar, presidente de la Asociación de Especialistas en Medicina Aplicada a la Actividad y el Deporte (ASMEDEP), coincide en esta idea: mientras más honesto sea consigo mismo, más rápido llegará a la razón por la que quiere hacer más deporte.

Su porqué será la diferencia entre el éxito y el fracaso.

¿Cuál es su real deseo o miedo irracional o emocional? Es posible que se sorprenda al descubrirlo. Este ejercicio requiere tiempo y conciencia.

Pregúntese, ¿por qué quiero dejar el sedentarismo? Si se responde para sentirse mejor, haga otra pregunta, ¿por qué me quiero sentir mejor? Si dijera algo como “para ser más productivo en el trabajo”, cuestiónese otra vez, y siga con el patrón de preguntarle a la respuesta: ¿por qué quiero ser más productivo? “Para que me asciendan y ganar más dinero”. ¿Y para qué quiere más dinero?...

Observe como un porqué para ejercitarse pasó de ser un miedo muy lógico a uno emocional. No hay respuesta correcta o incorrecta, lo importante es ser honesto.