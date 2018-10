Reconstruyen la cara de un hombre atacado por una hiena

El caso necesitaba cirugía microvascular que, según explican, no se le podía aplicar en Kenia, por lo que después de descartar otras opciones fue trasladado a España y se le operó. El doctor Cavadas explicó, de acuerdo con el portal del hospital, que “le hemos reconstruido el maxilar y el tercio medio de la cara con técnicas microquirúrgicas, unas intervenciones que han permitido reconstruir su cara, permitiéndole mejorar en el habla y que pueda tragar cualquier alimento. Además, se le ha realizado cirugía microquirúrgica en la mano izquierda ya que perdió parte de los dedos y se ha conseguido que pueda volver a manipular objetos con las manos”.

El reconocido doctor Pedro Cavadas creó la Fudación Cavadas para ayudar a quienes no pueden pagar por ello. Y lo hizo de nuevo. Este martes, medios internacionales anunciaron, gracias a la rueda de prensa organizada en el Hospital de Manises (Valencia) , que el cirujano operó al keniano Lonunuko Lekindeye , quien había perdido gran parte de su rostro y no podía tragar bien y hablaba con dificultad, además de que presentaba problemas importantes en la mano, por lo que requería tratamiento microquirúrgico.

Hace algunos años, el hombre nacido en el territorio Samburu en el norte de Kenia, sufrió gravísimas heridas al tratar de socorrer a una vecina de su aldea ante el ataque de una hiena. Luego de esto fue estigmatizado por su aspecto y no podía hacer fuerza debido al problema de su mano. Y aunque no tiene una cara normal, “sí tiene una que no llama tantísimo la atención”, cita a Cavadas El País de España.

El hospital también informó que ahora el paciente requerirá de pequeños retoques estéticos que se realizarán en Kenia. En el siguiente video se puede ver a Lekindeye antes de ser operado por el doctor Cavadas.