Seis ideas que aunque locas, ¡funcionaron!

Algunos han sido calificados de locos al plantear ideas “traídas de los cabellos”, pero, en ocasiones, cuando alguien más escucha, apoya y, tal vez se da el momento adecuado, funciona. En el Día de los inocentes, rescatamos algunas de estas historias de gente que tuvo ideas locas pero perfectas.

1. HUELGA SEXUAL DE PIERNAS CRUZADAS

En 2011 las mujeres del municipio de Barbacoas, en el departamento de Nariño, emprendieron una huelga de piernas cruzadas que duró 3 meses y 19 días con el objetivo de que se construyera una carretera que uniera al pueblo con la red viaria de Colombia. Ellas exigían a sus maridos que se sumaran a su reclamación para la construcción y pavimentación de una carretera que los conectara con el mundo; era tan terrible que se tardaban mediodía en recorrer los 56 kilómetros que había hasta la ciudad más cercana.

2. DEVOLVER EL POPÓ AL DUEÑO DE LA MASCOTA

Aunque en Colombia ya hay un código de policía que amenaza con multar a los dueños de mascotas que no recojan sus desechos en las calles, aún más de uno se tropieza con estos “regalitos” en el camino. Sin embargo, en lugares como Brunete, en Madrid, donde los dueños de perros no recogen los excrementos, la agencia de publicidad McCann tuvo una idea: enviar el popó a sus dueños.

La idea funciona así: un voluntario charla con un propietario poco cívico y averigua el nombre del perro. Después de que el dueño y su mascota se marchan, el voluntario averigua el nombre y dirección del propietario mediante el cotejo del nombre y raza del perro en una base de datos accesible desde su celular. Luego recoge los restos, los mete en un paquete marcado como “objetos perdidos”, y se lo envía al dueño.

Durante la campaña, según el periódico El Mundo de este país, se realizaron 147 envíos, lo que resultó en una disminución del 70 % en la cantidad de excremento de perro en las calles.

3. NIÑOS CON FALDAS

La más alta temperatura desde 1976 se presentó a mediados de este año en la ciudad de Devon, en Inglaterra. 30 estudiantes la institución Isca Academy protestaron en falta a la negativa de la institución a que estos usaran shorts para ir a clase.

Según el periódico The Guardian, el colegio respondió que como las niñas, si ellos querían también podían ir en falda a estudiar. También, el rector del colegio, Aimee Mitchell, declaró: “Los shorts no son parte del uniforme para los hombres, y no quisiéramos tomar una decisión sin consultar tanto a los estudiantes como a sus familias. Sin embargo, si el clima tan caliente se hace más común, estaríamos felices de considerar un cambio para el futuro”.

Lea aquí: Niños van al colegio de falda porque no los dejaron usar shorts

4. RESTOS DE MARIHUANA PARA CERDOS

Con la legalización de la marihuana en el Estado de Washington, los cultivadores buscaron cómo sacar provecho de tallos y raíces de las plantas. Por otro lado, los criadores de cerdos de la región enfrentaban altos precios por el alimento que reducían sus ganancias. Así que un agricultor propuso una solución conjunta: combinar los restos de marihuana con la comida.

Aunque muchos pensaron que esto era una idea descabellada el superávit de la planta redujo los costos de alimentación de una criadora de cerdos, con una ventaja añadida: los animales que consumían la planta ganaron entre 10 y 15 kilos más que los que no lo hacían.

5. LADRAR A LOS LADRONES

Dos presuntos ladrones de autos se negaban a salir de una casa en Connecticut, así que la policía anunció que enviaría a sus perros. El problema es que no tenían ninguno, por lo que un par de agentes se acercó sigilosamente a la puerta y empezó a ladrar, asustándolos hasta tal punto que los intrusos salieron del lugar y se entregaron.

6. MANIPULAR EL REFLEJO DEL SOL

Los habitantes de Rjukan, Noruega, están en un profundo valle y pasan hasta siete meses al año sin sol. Durante casi un siglo había estado rodando la idea de iluminar el ambiente, por decirlo de alguna manera, poniendo enormes espejos en una montaña cercana para reflejar los rayos del sol hacia abajo, justo hacia la plaza del pueblo.

En 2013 y gracias a los motores controlados por computadora que permiten a los tres enormes espejos seguir la trayectoria del sol según informó la agencia France Presse.

Fuentes: Pri.org, Agencia France Presse, The Guardian y El Mundo de España.