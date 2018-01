Ser mamá y viajera al mismo tiempo, así lo consiguió esta paisa

Los autores de este libro, que son de distintos países de América Latina, son viajeros. Hacerlo es su forma de vivir, no solo conocen lugares, también producen ingresos para seguir su recorrido.

Sí se puede vivir viajando reúne las historias de ocho blogueros nómadas sobre la aventura de estar siempre con el morral al hombro, con sus pasiones, luchas, miedos y logros.

Una de ellas es la colombiana Marcela Mariscal, cofundadora de Colombia Travel Blog y que en este texto presenta una charla con su pequeña hija, que es una de sus habituales compañeras de viaje, y le ofrece las lecciones de sus recorridos.

¿Quiénes escribieron Sí se puede vivir viajando?

“Tenemos una bloguera periodista venezolana, una española que vive en Colombia, dos argentinos mochileros que acaban de llegar de recorrer África, todo a dedo; el colombiano Daniel Tirado, así como un peruano dedicado a la industria del petróleo, quien se cansó y se dedicó a viajar y tomar fotos. También estoy yo como la mamá viajera con mi esposo José”.

¿De qué se trata este libro?

“No es un abecé de cómo viajar, diez pasos para hacerse bloguero o recomendando destinos. Presentamos nuestras historias y cómo llegamos a vivir por medio de los viajes, lo cual lo hace inspirador”.

¿Cómo es su historia?

“Es una carta a mi pequeña hija, en la que le cuento que la vida está llena de puertas y que depende de ella abrirlas. La invito para que siga sus pasiones”.

¿Madre viajera?

“Lo primero que me preguntan es, ¿cómo hace, y el colegio? Les respondo que el universo te pone en los lugares donde debes estar y frente a las cosas que necesitas. Ahora mi hija está muy chiquita, pero está en un colegio en Medellín que nos permite viajar. Ella empieza a tener una visión del mundo muy interesante sobre la igualdad, con seis años y once países visitados. Cada vez vuelve al colegio con el compromiso de contarle a sus compañeros lo que conoció. Las mamás me cuentan que sus hijos llegan a sus casas emocionados. Eso no tiene precio”.

¿Cambia la forma o estilo de viajar al ser mamá?

“Uno no tiene que dejar de viajar cuando tiene hijos, lo que debe hacer es acomodarse a la situación. Lo primero que se debe hacer es el duelo, porque la vida cambia y no dejarse llevar por el miedo que muchas tienen a cosas como qué vamos a comer con el niño, el frío y todo. Uno debe organizarse. Hay lugares como Europa, que está diseñada para viajar con los más pequeños”.

Un libro lleno de detalles...

“De secreticos. La contraportada es un mapa de sueños viajeros que tiene los destinos donde los autores han viajado, con stickers con los cuales el lector puede poner los suyos y los lugares donde quiere estar”.