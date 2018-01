Si quiere ser más ordenado en 2018, siga estos consejos

Marie Kondo, autora de La magia del orden , asegura que hay que organizar por categoría y no por habitación. Ella dice que lo primero debe ser la ropa, entonces si la tiene regada en varios espacios debe sacarla toda, unirla en un solo punto e ir llenando clósets con lo que elija quedarse. De la ropa deben seguir los libros, después los papeles (facturas, extractos, garantías, etc) y seguir con lo que ha llamado miscelánea (música, películas, maquillaje, accesorios, documentos personales, productos de aseo y belleza y lo que hay en la cocina), para luego terminar con los objetos de valor sentimental como las fotografías. Si prefiere seguir otro orden, el consejo de Dorothy Breiningera, de la Asociación Nacional de Organizadores Profesionales en EE. UU. es pararse en la puerta principal y moverse de izquierda a derecha. La idea es que cada vez que avance de habitación la que esté detrás suyo ya estará limpia y en orden.

Los minimalistas se han encargado de contar en su experiencia que uno de los males de la sociedad actual es comprar más objetos de los necesarios. En el caso de la ropa hay personas que tienen tanta que hay prendas que no usan en el año. El proyecto 333, creado por la fotógrafa y escritora Courtney Carver, fue un desafío de moda minimalista que buscó probar cómo vestirse solo con 33 prendas durante 3 meses. Eso incluía ropa, joyas, accesorios y zapatos. El reto, que inició en 2010, es ahora una comunidad que día a día demuestra que no se necesitan más de ese número de elementos para vestirse bien.

La teoría de Marie Kondo es que si va a organizar su clóset saque toda su ropa y antes de meterla de nuevo, seleccione, una a una, solo aquellas que lo hacen feliz. Así con los libros, la música y demás objetos. Lo que no va a volver a usar regálelo o bótelo, dependiendo del estado. Si le es difícil meter las emociones en el tema, los minimalistas son más prácticos: “Elija algo y revise. ¿Lo ha usado en los últimos 90 días? Si no lo ha hecho pregúntese, ¿lo va a usar en los próximos 90? Si no, está bien déjelo ir”. Ellos son flexibles con la teoría de 90/90 y aseguran que pueden ser 120 días, o hasta seis meses. Puede donar libros, ropa y hasta electrodomésticos pequeños que no vaya a usar.