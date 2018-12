No toda enfermedad es una urgencia en su bebé

Recuerde que este artículo no reemplaza una consulta médica, solo sirve para crear conciencia sobre algunas maneras sanas de proceder.

De acuerdo con Yepes y las 18 prácticas clave de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que un niño crezca de manera óptima, estas son algunas señales de peligro que indican que la enfermedad se va a complicar o no tiene un camino conocido, y por tanto es clave consultar.

También si su hijo no se ve rozagante o activo, si le cuesta despertarlo, si parece tener dificultades para respirar, vómito persistente, fiebre, hipotermia o presenta sangre en las heces, hay alerta roja.

Los movimientos del recién nacido están condicionados por los denominados reflejos arcaicos: de succión, de búsqueda, entre otros. Así que si el bebé no mama con buen agarre, debe preocuparse.

Los cuadros infecciosos y los niños van de la mano en edades tempranas, y no se sueltan hasta bien acabada la escuela. Por esto es frecuente encontrar varicela, rubéola, sarampión y amigdalitis.

A esta edad su hijo aprende no por lo que se le dice sino por imitación, por eso es importante que sus actitudes personales y sus consejos estén en consonancia. Así sabrá que su comunicación no será ambigua.

Consulte a su pediatra si el chico no presenta signos de desarrollo sexual antes de los 8 años o si sospecha que tiene un déficit de atención o dificultades escolares, si aún moja la cama o no oye o ve bien. Esto no requiere urgencias.

En este periodo, que algunos llaman edad escolar o de la razón, su universo se amplía. Por esto las lesiones que se producen con más frecuencia son los golpes y las caídas, muchas veces relacionados con la práctica deportiva.

También son frecuentes las quemaduras y los ahogamientos. En todos estos casos es importante consultar el servicio de urgencias.