El viaje de Venezuela a Medellín para estar en la Asamblea

Esta no es la primera vez que Gamboa y su equipo se presentan ante el organismo. Reiteradamente y también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han denunciado lo que califican como una política represiva del régimen hacia los estudiantes desde el año 2000.

Gabriel Valles, defensor de derechos humanos y expreso político del régimen de Maduro, ya hizo esa travesía de Venezuela a Colombia para denunciar las adversidades a las que están expuestos sus compañeros de lucha, cuando tuvo que refugiarse en el país, tres meses atrás.

Estar en los peores centros de tortura, La Tumba y El Helicoide, no apagaron la bondad de su trabajo como defensor y activista, motivos por los que terminó preso. Entonces, como todo un ejemplo de resiliencia, Valles emprendió proyectos con niños y migrantes. Recorrió la frontera para revisar las condiciones en las que estos están y construyó una iniciativa para alejarlos de contextos violentos y educarlos en derechos humanos.

Valles, a nombre de la Fundación Bosquejo, espera hacer relaciones públicas con diplomáticos y otras organizaciones para denunciar cómo viven los migrantes y compartir los proyectos que desarrolla en Colombia: clases de artes plásticas e inglés con niños migrantes venezolanos.

“Para que se generen cambios hay que pensarlos a largo plazo. Los niños no tienen ese vicio social de las personas de mi generación de haber vivido tanto tiempo en un sistema paternalista que no estimula la producción, que no te permite realizarte como individuo. Los pequeños, dentro de 20 años, van a ser el futuro de Venezuela”, afirma Valles.

Desde su país otros compañeros suyos organizan clases de derechos humanos para niños de sexto grado.