Banco Popular acelera su apuesta por la economía plateada

En 2026, el Banco Popular acelerará su inversión en la economía plateada y en la transformación digital para sus clientes empresariales y gubernamentales.

La entidad financiera apostará por una banca centrada en el cliente, que parta del entendimiento de las necesidades, para acompañar cualquier momento de la vida de cada cliente y ofrecer herramientas y productos financieros que contribuyan a el crecimiento de los clientes. “Estamos invirtiendo en la transformación de los canales digitales, automatizando procesos y haciendo que la experiencia digital sea cada vez más intuitiva, segura y cercana. Aceleramos nuestra transformación digital para aprovechar la era de la inteligencia artificial y para poner las mejores herramientas y productos al servicio de cada uno de nuestros clientes”, explicó a Visión Estratégica, María Fernanda Suárez, presidenta del establecimiento bancario. Otra de las inversiones está en la llamada experiencia phygital (que combina elementos físicos y digitales para ofrecer un servicio personalizado, informativo y memorable a los usuarios), porque este banco está convencidos que entre más se acelere la transformación tecnológica más importante es la cercanía humana. En la banca para el segmento de personas el proyecto más relevante será la consolidación del Club Plateado, pues el Banco Popular entiende a los mayores de 50 años como ninguna otra entidad financiera y por ello va a poner a su disposición una herramienta para que los todos los colombianos puedan tener opciones para potenciar su salud física, emocional y financiera.

¿Pero, en qué consiste esta iniciativa? Este será un espacio para aprender, conectarse, disfrutar y planear la vida con propósito. Aquí se construirá una comunidad y se promoverá la longevidad activa. “Nuestro propósito es que en la nueva longevidad, los colombianos no solo tengan más años de vida, sino más vida en los años”, enfatizó la presidenta. Insistió, en que este espacio ofrecerá experiencias exclusivas, alianzas con beneficios especiales, actividades de formación y comunidad, inicialmente en formato digital, con proyección hacia espacios físicos. En la banca para los sectores de empresas y gobierno, el Banco Popular lanzará un nuevo servicio, que se anticipa será un acelerador de la transformación digital para los clientes. A partir del 2026, la entidad aseguró que transformará los pagos a través de Bre-B y entregará herramientas para una gestión eficiente de recaudo y conciliaciones. “Buscamos ser un aliado que desde el entendimiento de proceso del cliente facilitemos las operaciones, las conciliaciones de todos los canales, su seguimiento y registro y logre contribuir a la eficiencia y productividad de nuestros clientes”, enfatizó Suárez.

Perspectivas para el año 2026

“2026 se perfila como un año retador y hoy es las predicciones son inciertas, pero no es la primera vez que enfrentamos escenarios complejos. En el Banco Popular estamos preparados para navegar la incertidumbre con conocimiento, experiencia y foco en lo que más importa: acompañar a nuestros clientes personas, empresas y gobierno para que salgan fortalecidos.

El entorno económico estará marcado por presiones inflacionarias y fiscales. La inflación, que se ha mantenido cerca del 5,10% desde noviembre de 2024, podría cerrar 2026 en 4,25%, fuera del rango meta del Banco de la República. Este comportamiento dependerá en gran parte del ajuste al salario mínimo. Un incremento real elevado podría intensificar las presiones sobre los precios y afectar la confianza del mercado. Esperamos que la tasa del Banco de República disminuya cautelosamente hasta cerrar en 8,50%. En tasa de cambio vemos un año volátil. Consideramos que los resultados electorales y las decisiones en materia económica que tome el gobierno que se posesione en 2026 determinarán en gran medida el cierre del año.