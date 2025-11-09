Conectividad multimodal requiere $240 billones hasta el 2051

Treinta años después de iniciar su apertura económica, Colombia sigue arrastrando un profundo rezago en infraestructura y transporte. Aunque se han logrado avances significativos con las autopistas de Cuarta Generación (4G) y los esquemas de alianzas público-privadas (APP), el país continúa dependiendo casi exclusivamente de las carreteras: más del 70% de la carga nacional se moviliza por este modo, lo que genera altos costos logísticos, cuellos de botella y baja competitividad.

Como lo explica Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “Colombia invierte hoy apenas 1,5% del PIB en infraestructura, cuando debería destinar al menos 5% para cerrar la brecha. Menos del 10% de la red vial total está pavimentada, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (Invías) el 96% de las vías terciarias están en mal estado”. A pesar del impulso de los últimos años, con 140 billones de pesos invertidos en proyectos 4G, más de 1.200 puentes y 72 túneles construidos, persisten desafíos críticos. Las regiones más apartadas, como la Orinoquía y la Costa Pacífica, siguen sin conexiones adecuadas con los centros urbanos. Además, los avances en otros modos, férreo y fluvial, han sido marginales: el tren moviliza apenas 1% de la carga no minera, y el río Magdalena aún no logra consolidarse como eje logístico.

El reto va más allá de seguir pavimentando. Colombia necesita integrar los diferentes modos de transporte para que funcionen como un sistema conectado y eficiente. Durante años, el foco estuvo en la red vial, pero esta por sí sola no garantiza la competitividad ni la conexión real entre regiones. Hoy se impone una visión más amplia: combinar el transporte carretero con el férreo, el fluvial y el portuario para aprovechar sus ventajas y reducir los costos logísticos.

La conectividad multimodal busca precisamente eso: pasar de proyectos aislados a una red articulada que acerque territorios, impulse la productividad y modernice la manera en que el país se mueve.

La hoja de ruta hacia 2051

En esa línea, el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) marca una hoja de ruta a 30 años para integrar los modos de transporte y optimizar su uso conjunto. El plan prioriza la interconexión entre las principales ciudades, corredores económicos, puertos y fronteras, con una inversión estimada de 240 billones de pesos hasta 2051. Con esta herramienta se busca reducir los costos logísticos, que en Colombia siguen siendo de los más altos de la región, y promover un desarrollo territorial más equilibrado.

Según el Informe Nacional de Competitividad 2024–2025 del Consejo Privado de Competitividad, entidad que preside Ana Fernanda Maiguashca, avanzar en esta agenda es indispensable para transformar el transporte en un sector intermodal, sostenible y digitalizado, capaz de responder a los desafíos demográficos, tecnológicos y climáticos.

Metas y avances desiguales

El Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, también fijó metas concretas para acelerar la transición hacia un sistema de transporte multimodal, incluyendo intervenciones en vías férreas, canales fluviales, puertos y aeropuertos. Sin embargo, según los datos de Corficolombiana, el desarrollo multimodal avanza de forma desigual. Solo los canales de acceso a los puertos marítimos han alcanzado el 100% de su meta, mientras que las instalaciones portuarias fluviales presentan un 45,7%, las vías férreas estructuradas y adjudicadas un 28,9%, y los aeropuertos no concesionados apenas un 6,7%. Si bien el PMTI y el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno trazaron una hoja de ruta ambiciosa, el progreso real sigue siendo limitado y la brecha entre planificación y ejecución persiste como el mayor desafío del sector.

Pilares complementarios

Los puertos del Caribe y el Pacífico han avanzado en procesos de modernización impulsados por la ampliación del Canal de Panamá y la creciente demanda del comercio exterior. En ese contexto, el PMTI contempla mantener dragados permanentes en Cartagena, Barranquilla y Buenaventura, lo que permitiría recibir embarcaciones de mayor calado y consolidar la capacidad portuaria nacional.

Para promover la navegabilidad por el río Magdalena se han ejecutado algunos proyectos. FOTO cortesía Cormagdalena

En el transporte fluvial, el proyecto de navegabilidad del río Magdalena continúa siendo una de las apuestas estratégicas del país, aunque los avances han sido más lentos de lo esperado. Se estima que este río podría movilizar hasta seis millones de toneladas anuales, pero hoy apenas transporta una fracción de su potencial debido a dificultades contractuales, sedimentación y falta de infraestructura ribereña. El modo férreo, por su parte, busca recuperar su papel dentro de la red logística nacional. Tras años de abandono, el Gobierno ha priorizado la recuperación de corredores estratégicos como La Dorada–Chiriguaná y el corredor del Pacífico, fundamentales para conectar los centros productivos del interior con los puertos marítimos. Si logra consolidarse, el tren podría reducir costos, descongestionar carreteras y fortalecer la competitividad regional.

Terminar lo que está iniciado

Mientras el país discute la reactivación del sistema férreo nacional y nuevos proyectos de transporte multimodal, desde el gremio de la infraestructura en Antioquia se hace un llamado a la prudencia y la planeación.

José Fernando Villegas, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en Antioquia, considera que los esfuerzos deben concentrarse primero en consolidar las vías existentes, antes de embarcarse en la recuperación de todos los modos de transporte de manera simultánea. “No se puede sapotear todos los modos al tiempo. Termine uno y luego empátelo con el otro. Si empezamos a trabajar en el ferroviario sin haber consolidado el vial, al final no funciona ni uno ni el otro”, señaló el dirigente. Su planteamiento llega en un momento en que el Gobierno Nacional impulsa la reactivación de corredores férreos estratégicos y analiza alternativas de transporte multimodal para conectar los principales centros productivos con los puertos. Para Villegas, esa visión es válida, pero debe ajustarse a la realidad económica, logística y territorial de cada región. Además, asegura que, aunque el sistema férreo tiene un papel importante en la competitividad nacional, no todas las rutas tienen sentido en la economía actual. A su juicio, los proyectos deben priorizarse según el tipo de carga, los volúmenes disponibles y la demanda real del mercado. “Yo pienso que recuperar el sistema férreo sí es necesario, pero no todo. Las vocaciones y la economía han cambiado. No se trata de recuperar por recuperar, sino de hacerlo con sentido económico y territorial”, enfatizó.

La logística e infraestructura aeroportuaria ha sido aprovechada por los exportadores de flores. FOTO EL COLOMBIANO

Como ejemplo, mencionó el corredor La Dorada–Chiriguaná, uno de los tramos que el Gobierno ha identificado como prioritario para la carga. Villegas plantea que el objetivo no debe quedarse en conectar puntos intermedios, sino en garantizar una ruta completa y funcional hasta los puertos marítimos. “Si vamos a mover carga desde La Dorada, tiene más sentido hacerlo directamente hasta Santa Marta. De nada sirve llegar hasta Chiriguaná si la mercancía no tiene salida al puerto. La cadena logística debe cerrarse por completo para que el tren sea competitivo”, explicó.

Carga define viabilidad del tren

El representante gremial subraya que el tren es un medio eficiente solo cuando existe alta demanda de carga masiva, como carbón, cemento o productos siderúrgicos. En contraste, el transporte de carga fraccionada o perecedera —como el café— resulta poco viable para este modo.

El dirigente de la CCI Antioquia insiste en que el país debe aprender de las experiencias anteriores y evitar repetir errores. Muchos proyectos férreos se planearon sin un estudio real de mercado, lo que derivó en líneas sin carga suficiente o sin conexiones adecuadas con los centros productivos. Un caso emblemático, dice, fue el del ferrocarril central, que funcionó muy bien cuando el país tenía una fuerte industria cementera y siderúrgica en la zona de Belencito, Boyacá. Sin embargo, al desaparecer esa vocación industrial, la ruta perdió sentido. Para Villegas, el país necesita un multimodalismo planificado y realista, que combine los diferentes modos de transporte según la demanda y las condiciones de cada región. Sin embargo, advierte que hacerlo “por romanticismo o nostalgia” puede resultar contraproducente.

En la vía del desarrollo

Colombia avanza, pero a paso desigual. La infraestructura multimodal aún es más un propósito que una realidad. El desafío no está solo en construir más, sino en planificar mejor: conectar modos, regiones y economías.