PASCUAL BRAVO

La banda bogotana, que ha conquistado escenarios en América y Europa, cumplirá uno de sus grandes sueños y debutará en el festival de Coachella 2026.
El número dos del mundo fue eliminado en su debut en el Masters de París por el británico Cameron Norrie, en un partido que calificó como una de sus peores actuaciones del año.
Gobernación alerta por incremento de infecciones. Llegada de las lluvias y consulta tardía por crisis de la salud, las razones. Vacúnese y siga estas recomendaciones.
Este jueves, en juego que comenzará a las 5:00 p.m., se conocerá el otro equipo que luchará por el título. La otra semifinal la disputarán Lanús-Universidad de Chile.
La Fiscalía General de la Nación procedió con la judicialización en contra de la madre de la menor. Le imputaron un delito el cual no aceptó durante la audiencia de este martes.