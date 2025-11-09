Modernización aeroportuaria en Colombia: los cinco proyectos clave que vienen

Por Duglas Balbín Vásquez
Si confluyen oportunamente la visión, la voluntad y la inversión, durante los próximos 15 a 20 años Colombia realizará una inversión histórica y significativa en infraestructura aeroportuaria, similar a la que se ha hecho en la red vial durante los últimos 15 años.
De acuerdo con la ANI, actualmente se adelantan inversiones para mejorar la capacidad en los aeropuertos Los Garzones (Montería), Almirante Padilla (Riohacha), Simón Bolívar (Santa Marta) y El Dorado (Bogotá), y se aproximan otras en el José María Córdova (Rionegro).
Por su parte, la Aerocivil también reporta inversiones en los aeropuertos Ernesto Cortissoz (Barranquilla), Rafael Núñez (Cartagena) y Bonilla Aragón (Palmira), entre otros.