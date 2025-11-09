Alcaldía de Medellín construirá ReCreos en comunas y corregimientos

De las más de 1.800 obras contempladas en los cuatro años de gestión del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, hay algunas que se convierten en verdaderas obras de innovación social como son los ReCreos deportivos y culturales, edificaciones en altura y equipamientos para el deporte, la recreación y la cultura.

Los ReCreos son espacios deportivos y culturales multifuncionales, diseñados en edificaciones verticales que buscan transformar el tejido social de las comunas y corregimientos a través del deporte y la recreación, fomentando así la cultura, el bienestar y la calidad de vida para todos.

Son estructuras innovadoras, diseñadas como “el corazón de las comunidades”, que ofrecen un entorno adecuado para la actividad física y el sano esparcimiento.

Los ReCreos deportivos son edificaciones de entre cuatro y cinco pisos con salas para gamers, gimnasio completamente dotado, cancha multipropósito y deportes diferenciadores escogidos por la comunidad.