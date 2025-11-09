Alcaldía de Medellín renovará por completo el Estadio Atanasio Girardot

Con la frase “El estadio que la ciudad se merece”, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, presentó el proyecto de modernización del estadio Atanasio Girardot, una transformación integral que lo posicionará entre los escenarios deportivos más modernos de América. La intervención será financiada en su totalidad con recursos públicos, reafirmando el compromiso de la ciudad con el deporte, la infraestructura de calidad y el bienestar de la ciudadanía.

Entre las principales obras se destacan el aumento de la capacidad del estadio, que pasará de 45.200 a 60.000 asistentes, y la instalación de una nueva cubierta que abarcará todo el escenario.

En la parte interna, se ampliarán las unidades sanitarias, pasando de 399 a 531, y se modernizarán los accesos, que aumentarán de 49 a 108 torniquetes. También se remodelarán los baños, locales comerciales, cabinas de prensa, camerinos y palcos, y se incorporarán elementos de accesibilidad universal, como rampas y pasarelas.

El proyecto incluye, además, la renovación de la silletería, la modernización de las redes eléctricas e hidrosanitarias, el mejoramiento de la cancha y la intervención de la fachada que integrará el estadio al entorno urbano.