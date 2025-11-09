Alcaldía de Medellín renovará por completo el Estadio Atanasio Girardot

Con la frase “El estadio que la ciudad se merece”, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, presentó el proyecto de modernización del estadio Atanasio Girardot, una transformación integral que lo posicionará entre los escenarios deportivos más modernos de América. La intervención será financiada en su totalidad con recursos públicos, reafirmando el compromiso de la ciudad con el deporte, la infraestructura de calidad y el bienestar de la ciudadanía.
