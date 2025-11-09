Con Puerto Antioquia, Urabá espera mover el 25% de la carga de comercio exterior en Colombia

Por Duglas Balbín Vásquez “Es una obra maravillosa para una cultura que no teníamos en Antioquia: la de puertos de primer nivel”, expresa Martín Alonso Pérez, arquitecto, urbanista y expresidente de la SAI, sobre la nueva terminal construida en Turbo, que entra en funcionamiento luego de 13 años de gestiones, 33 meses de obras y de una inversión consolidada entre 770 y 800 millones de dólares. Alejandro Costa, CEO de Puerto Antioquia, subraya que no se trata solo de una obra de infraestructura, sino de un motor de transformación para Urabá, que se consolidará como polo logístico y agroindustrial, y para Colombia, ya que por su ubicación “será la salida natural para las operaciones de comercio exterior de Antioquia, el Eje Cafetero, Bogotá, Cundinamarca y Córdoba, disminuyendo los costos logísticos de las operaciones de comercio exterior de Colombia”.

Puerta a la competitividad

Además, agrega que se beneficiarán la agroindustria (banano, plátano, aguacate, café, cacao, flores); el sector automotor; los proyectos industriales que mueven carga general; las empresas de consumo masivo que importan y distribuyen productos en el mercado nacional, y el sector de graneles secos (maíz, soya y otros). El puerto inicia operaciones con capacidad anual de siete millones de toneladas, y la agroindustria bananera es parte del portafolio natural, ya que desde Urabá se exportan 1,6 millones de toneladas al año, indica el presidente de Augura, Emerson Aguirre, para quien el puerto generará efectos muy positivos al abrir nuevos horizontes logísticos que harán más competitivo al sector. Para Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, el efecto del nuevo puerto en el comercio exterior se verá en la reducción de costos logísticos, al acercar las terminales a las regiones productivas, reducir los costos de transporte, lo que agilizará las exportaciones. Seguro de que no será el único puerto en el Urabá antioqueño, Díaz considera que esta alternativa redistribuirá el flujo de carga de otros terminales, diversificando así los puntos de salida e ingreso de mercancías al país.

Hacia un sistema portuario

Con sus 1.340 metros de muelle, cinco posiciones de atraque, 16,5 metros de calado, 38 hectáreas de plataforma terrestre, un viaducto elevado de 4,5 kilómetros que reduce impactos ambientales y mejora la conexión terrestre, Puerto Antioquia impulsará un propósito mayor, advierte Martín Alonso Pérez: la consolidación de un sistema portuario. “(...) Nos va a motivar a desarrollar la industria portuaria tanto marítima como fluvial”. Por su parte, Teófilo Lemos Mosquera, gerente de la Sociedad Portuaria de Turbo Pisisí, proyecta que construyendo los próximos puertos, Urabá tendrá el 25% de la carga de comercio exterior del país, y reconoce en Puerto Antioquia el modelo que orientará los demás proyectos. Aunque señala que en 2026 debe iniciar la construcción de Pisisí, también en Turbo, admite que las diferencias con socios extranjeros —dueños del 30 % de la sociedad—, surgidas tras la concesión en 2023, han ralentizado el avance del proyecto. Saber más Conectividad multimodal

Ventajas de la nueva terminal