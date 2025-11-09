De la trocha a más de 200.000 kilómetros de vías: así fue como Colombia se abrió camino

Hay una anécdota que es el espejo de la historia de Colombia: primero llegó el carro y después el camino. El 19 de octubre de 1899, mismo día que estallaba la trágica Guerra de los Mil Días, el espíritu de la modernidad aterrizaba en Medellín en forma de un De Dion Bouton rojo. Su dueño, el acaudalado empresario Carlos Coroliano Amador, lo había traído desde Francia.
Ese bólido, ruidoso y humeante carro –una suerte de “locomotora pequeña”, según describían los curiosos de la época– fue la sensación del momento, pero irónicamente apenas pudo rodar. Hay quienes aseguran que solo se le vio andar una vez.
Es que, desde la época de la colonia hasta inicios del siglo XX, el sistema vial colombiano era una odisea. La geografía fragmentada por tres cordilleras obligó a que la movilidad dependiera de las venas fluviales y, en tierra, de los caminos de herradura.