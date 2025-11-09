Indra moderniza infraestructura vial y logística con tecnología segura y sostenible

Indra, empresa con más de 25 años de presencia en Colombia, lidera la transformación tecnológica de la infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria del país. Su enfoque se centra en la seguridad del usuario, el aprovechamiento de datos y la sostenibilidad, con soluciones que integran sensores, software y sistemas de control automatizados.
José Luis Viaña Lambis, director de Mobility de Indra Colombia, destaca que la compañía ha participado
en cinco generaciones de carreteras y actualmente ha instalado tecnología en 29 túneles a nivel nacional.
Además, está en proceso de implementar soluciones en 18 túneles más en el Valle del Cauca, lo que elevará su cobertura a cerca de 50 túneles. “Esto nos catapultaría a ser la empresa de tecnología con más túneles implementados en Colombia”, afirma.