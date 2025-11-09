Transición energética en Colombia: las inversiones no avanzan sin reglas claras

La excesiva tramitología y el rezago en inversión en infraestructura energética se están convirtiendo en un obstáculo para avanzar en la transición hacia energías limpias y garantizar la seguridad del sistema eléctrico nacional.

El problema es tan complejo que, aunque la norma establece un plazo de 90 días hábiles para gestionar y obtener permisos ante la Agencia de Licencias Ambientales (ANLA), en muchos casos este trámite se demora más de 208 días; y ante las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), puede tardar más de 315 días.

Gutiérrez explica, además, que el rezago obedece a varios factores, entre ellos el incumplimiento de los plazos para la obtención de licencias ambientales, lo que estanca los proyectos y dificulta la inversión en el desarrollo de nueva infraestructura para la transmisión de energía.

“Revertir esta tendencia requiere inversiones superiores a los 12 billones de pesos al año, realizadas a riesgo propio por las empresas generadoras y sin recurrir a recursos del Presupuesto Nacional”, señala Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen.

Si no se realiza una inversión en infraestructura superior a 40 billones de pesos, será muy difícil garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico en Colombia, que podría enfrentar un déficit de energía firme del 6% a 2030, así lo afirma la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen). Para el gremio, es necesario que el Gobierno Nacional genere confianza y expida reglas claras para que esas inversiones se materialicen.

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles. Sin embargo, según las empresas del sector y los gremios, no hay señales claras desde lo regulatorio y ni desde lo político, lo que ha generado un entorno de incertidumbre para los inversionistas y retrasos en los proyectos.

El principal cuello de botella está en la transmisión, ya que la inversión necesaria se diluye en las demoras que generan los trámites. “Hay capital dispuesto, pero sin reglas estables no hay proyectos que puedan llegar a tiempo al Sistema Interconectado Nacional”, advirte Acolgen.

“El discurso y las señales que emite el Gobierno tienen un efecto profundo sobre la disposición de las empresas para invertir. El 92% de nuestras empresas afiliadas percibe un debilitamiento en la estabilidad normativa”, agrega Gutiérrez.

De otro lado, Andesco, que agrupa a las empresas de servicios públicos, advierte que Colombia no está planeando a largo plazo. Camilo Sánchez, presidente de ese gremio, asegura que la transición energética no se logra solo sumando proyectos solares y eólicos, si no se refuerzan de manera simultánea las líneas y subestaciones que permitan evacuar la energía. “Sin transmisión no hay transición”, sentencia.

La preocupación crece si se tiene en cuenta que, por ejemplo, la continuidad de proyectos de energía renovable como los que hay en La Guajira dependen de la inversión en infraestructura. Entre ellos está Colectora, que lidera el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), con 475 kilómetros de líneas de 500 kV y tres subestaciones. Debe conectar más de 1.000 megavatios de energía eólica al sistema, pero lleva varios años de retraso.

El diagnóstico es similar para Empresas Públicas de Medellín (EPM). La compañía, que anunció una estrategia de diversificación hacia energía solar, eólica, biomasa y biogás, reconoce que sin ampliar la red de transmisión será imposible cumplir ese propósito.

Los gremios consideran que las medidas adoptadas por el Gobierno han sido insuficientes o poco claras, lo que mantiene la desconfianza entre los inversionistas. Incluso, desde Minminas se reconoció que existen más de 80 proyectos con dificultades en su trámite ambiental.

El reto de fondo consiste en garantizar condiciones que hagan posible el cierre financiero y la ejecución de obras en un sector que exige inversiones a 30 años.

Los expertos coinciden en que las prioridades deben ser ofrecer estabilidad normativa, establecer cronogramas fijos y transparentes para licencias y permisos, fortalecer el diálogo con comunidades y dar incentivos fiscales claros a proyectos renovables y de almacenamiento.

El debate, según gremios y empresas, gira en torno a la confianza. Si el Gobierno Nacional logra enviar señales firmes y de largo plazo, acompañadas de procesos ágiles y socialmente responsables, el país podría aprovechar el potencial renovable. De lo contrario, el riesgo es que Colombia quede rezagada frente a la región y pierda la oportunidad de consolidarse como un hub energético con fuentes limpias.