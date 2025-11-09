Vías 4G: 12 años de una estrategia que transformó las venas del país

Durante siglos, Colombia fue el país de las cordilleras indomables, fracturado por los Andes. Sus venas eran rutas lentas y tortuosas; un recorrido que hoy toma horas, antes podía tomar días. Pero, en los últimos doce años después de su concepción, el programa de Concesiones Viales de Cuarta Generación (4G) ha reescrito esa historia.
La estrategia, la más ambiciosa en la historia reciente de la infraestructura nacional, comprende una profunda transformación geográfica y económica. A la fecha, las vías 4G han movilizado cerca de $65,60 billones en Capex (gastos de capital), que incluye la inversión directa en la construcción, túneles, puentes y rehabilitaciones. A esto se suman unos $66,66 billones en Opex (gastos operativos), capital dedicado al mantenimiento, operación y servicios de las vías.
Esta monumental inyección de recursos ha sido acompañada por cerca de 30.000 empleos directos generados en la fase de construcción que beneficia a 19 departamentos, de acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).