Así está el mercado del talento

En Colombia, algunas carreras como Medicina, Economía y Derecho son de tradición, mientras Administración, Ingeniería y Contaduría siguen siendo las más solicitadas. Conoce más.

Las mejor remuneradas: algunas de las profesiones con mejores salarios en Colombia son:

1. Director Ejecutivo: responsable de las decisiones estratégicas de una empresa.

2. Director Financiero: se encarga de la planificación económica.

3. Científico de Datos: analiza grandes volúmenes de información de la empresa en beneficio de sus procesos.

4. Director de Marketing: promueve productos y servicios.

Las más estudiadas: dentro de los programas tradicionales y reconocidos en el mercado, se encuentran:

1. Medicina: sigue siendo una de las más atractivas por su alto nivel de remuneración.

2. Economía: ideal para quienes disfrutan del análisis y la solución de problemas económicos.

3. Administración de Empresas: su versatilidad y aplicabilidad en diversos sectores la convierte en una opción popular.

4. Negocios Internacionales: otorga un perfil fundamental en la globalización del comercio.

5. Derecho: atrae a quienes se sienten interesados en temas legales y de justicia.

Las de más futuro: estudios del Foro Económico Mundial revelan las de más proyección:

1. Desarrollador de Software: necesario para la creación de programas y aplicaciones.

2. Especialista en Análisis de Datos: su tasa de crecimiento será superior al 30 %, debido al valor de la información en la toma de decisiones.

3. Ingeniero en AI y Machine Learning: crea, por ejemplo, un software que permite a las máquinas automatizar modelos predictivos.

4. Especialista en Ciberseguridad: es clave para la protección digital en todas las industrias.

8,26 % del total de las ofertas laborales corresponden a Administración de empresas, según estudio del elempleo.com y Talent Advisor.

55,94 % de los graduados en los diferentes campos de educación y formación en pregrado corresponde a Administración, Derecho, Finanzas y afines, según cifras del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) del año 2023.

Fuentes: Álvaro Gómez Fernández, vicerrector Académico de la Universidad Pontificia Bolivariana, Ministerio de Educación Nacional, Érika Cifuentes, magíster en Educación, y UNIR Colombia.