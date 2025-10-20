Así está la oferta de educación superior en Antioquia

Para Alexandra Peláez, directora de Educación de Proantioquia , al revisar el mapa de la cobertura y la oferta de educación superior en el departamento lo más importante es que las instituciones entiendan y sepan leer las necesidades puntuales de cada subregión , y con base en ellas diseñen propuestas curriculares que se ajusten.

La mayor parte de esta población y de esta oferta, como es lógico, se concentra en el Valle de Aburrá, Oriente y Urabá, por la distribución demográfica en el departamento, pero también corresponde a las necesidades productivas y de talento humano que demandan los sectores productivos asentados en el territorio.

Un total de 307.896 personas cursan en la actualidad alguno de los 2.888 programas de pregrado y posgrado que ofrecen las 65 instituciones de educación superior activas en el departamento , según los registros más recientes de la plataforma LEA: Lupa para la Educación en Antioquia, que gestiona Proantioquia.

Como ejemplo menciona a la subregión de Urabá donde, con la entrada en operación de Puerto Antioquia —dice— se requiere de entidades que estén dispuestas a abrir “programas de administración marítima y portuaria, tecnologías en gestión portuaria o naviera, especializaciones y maestrías en dirección o gestión portuaria. Esta es una región que necesita un plan de ordenamiento territorial renovado, programas de vivienda y espacio público, entre otros temas de los cuales se desprenden otro tipo de formaciones y talentos”.

Por su parte, Nora Eugenia Muñoz, directora de Regionalización de la Universidad de Antioquia, afirma que para crear la oferta que lleva a cada una de las subregiones, la institución realiza investigaciones previas de la mano de su Instituto de Estudios Regionales, pero además se soporta en conversaciones con diversos actores locales, de quienes se nutre para conocer las necesidades en formación.

“Estamos trabajando con base en la pertinencia en los programas que van al territorio. Y la pertinencia está asociada no solo con la vocación territorial, sino también con las necesidades productivas, pero también sociales, económicas y, sobre todo, con las aspiraciones de los jóvenes en los territorios. Esa pertinencia permanentemente se tiene que estar actualizando y construyendo”, explica Muñoz.

El siguiente mapa evidencia la cobertura y la oferta, además de las preferencias en educación superior que tienen los estudiantes en cada una de las nueve subregiones de Antioquia.