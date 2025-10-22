Del salón a la oficina: Cómo las universidades impulsan el talento empresarial

Para la alta gerencia, instituciones como Inalde Business School (parte de la Universidad de La Sabana) son la solución. Su objetivo es formar líderes que dominen el “arte de dirigir”, como lo llama Jorge Mario Uribe, su gerente de programas.
INALDE enseña habilidades como liderazgo y gobernanza corporativa a través de la metodología del caso, analizando situaciones reales para mejorar la toma de decisiones.
Jorge cuenta cómo directivos logran “rescatar” sus empresas gracias a esta formación, aprenden a “ver el negocio de manera diferente”.