Doble titulación: historias de éxito y claves para estudiar dos carreras a la vez

​El camino de la doble titulación o de los pregrados simultáneos es exigente, pero refleja un impulso atemporal: la curiosidad. Desde Leonardo da Vinci, con su interés tanto por la ciencia como por el arte, hasta Galileo Galilei, que se movía entre las matemáticas y la física, el ser humano siempre ha buscado conectar mundos y cruzar fronteras disciplinares. Hoy, ese mismo asombro empuja a muchos jóvenes a estudiar dos carreras a la vez. ​Para ellos, el objetivo va más allá de coleccionar diplomas o aspirar a convertirse en genios universales. Lo que realmente persiguen es un horizonte más amplio: un doble asombro frente al conocimiento y la vida. Este esfuerzo es un contraste notable con las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según las cuales el 22 % de los estudiantes colombianos abandona la universidad después del primer año.

Yéssica Tuberquia | Entre la literatura y la comunicación

Yéssica siempre tuvo claro que la literatura era su camino. Sin embargo, entre la pasión y la convicción de que debía elegir una ruta más segura hacia el ámbito laboral, decidió estudiar, de manera simultánea, Comunicación Social y Periodismo, y Estudios Literarios en la UPB. Superar el reto no fue fácil: implicaba jornadas de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., sin pausas largas ni espacios para el ocio. Aun así, su amor por el estudio fue mas fuerte que el cansancio y logró terminar ambas carreras con solo dos años de diferencia. Su estrategia fue firme y sencilla: enfoque y disciplina absoluta. El resultado ha sido más que académico. Yéssica encontró en la literatura el alimento intelectual que buscaba y en la comunicación una manera cercana de transmitirlo. No se arrepiente de haber renunciado a ciertas cosas, aunque tampoco sacrificó sus horas de sueño o los espacios familiares. Hoy se desempeña como joven investigadora y correctora de estilo. Su recomendación para quienes recién salen del colegio es “escuchar al corazón. No se trata solo de estudiar para un empleo, sino de construir el alma para construir país”.

Juanita Salas | Ciencia, plantas y cosméticos

El gusto de Juanita por la biología nació a partir de una tesis escolar. Empezó estudiando Ecología en el CES, pero en segundo semestre descubrió un amor inesperado por la Química. Entonces decidió agregar a su pénsum Química Farmacéutica. Tardó siete años en completar ambos programas, con un semestre en el exterior para perfeccionar el inglés y otro de intercambio en dermocosmética y biotecnología. “La clave es planear bien. Un doble pregrado no se hace de un día para otro. Aprendí a combinar materias difíciles con fáciles, a aprovechar vacacionales y a homologar lo que se podía”, explica. Hubo semanas agotadoras como aquella de tres parciales por día, pero cada reto la hizo más fuerte. Aunque no pudo graduarse junto a sus primeros amigos de Ecología, Juanita redirigió la frustración en energía positiva. Hoy lidera un equipo en el sector cosmético como química farmacéutica, y asegura que la Ecología le da un plus en su trabajo. “La disciplina que adquirí me ha abierto puertas. No se trata de estudiar más por acumular títulos, sino de proyectarse a 10 años y preguntarse: ¿Dónde quiero estar? Entre más herramientas tengas más caminos se abren”. Lea también: Entre lo virtual y lo presencial, lo mejor de ambos mundos

Nicolás Bedoya | Nanotecnología con sello internacional

Nicolás cursaba Ingeniería en Nanotecnología en la UPB cuando conoció la posibilidad de una doble titulación internacional. Gracias a un convenio por medio de la universidad, hoy Ileva un año en Italia de los dos que debe completar en el Politécnico de Milán, una de las 100 mejores universidades del mundo. Al terminar, tendrá en sus manos el titulo de ingeniero colombiano y una maestría europea. El reto no fue menor: adaptarse a un sistema donde la nota depende de un solo examen y a una cultura mucho más reservada. Pero lo que al principio parecía difícil se transformó en fascinación. La disciplina le permitió adaptarse e interiorizar el aprendizaje sin la presión de quizzes semanales. Hoy, mientras combina estudios con viajes y nuevas experiencias, Nicolás aún no sabe si regresará a Colombia o continuará su camino en el exterior. A los más jóvenes les aconseja informarse con tiempo: “Para lograrlo se necesita idioma, buen promedio y si se quiere aplicar a becas, como yo lo hice con Colfuturo, lo ideal es haber estado en un grupo de investigación”.

Una apuesta compartida

La doble titulación en Colombia está regulada y vigilada por el Ministerio de Educación Nacional, a través de los lineamientos establecidos por el Decreto 1075 de 2025 y sus actualizaciones. Este marco asegura la validez y reconocimiento de los programas ofrecidos en convenio con instituciones nacionales e internacionales. En el país, tanto universidades públicas como privadas están apostando por este modelo. “Lo importante no es formar superhombres académicos, sino estudiantes capaces de ver el mundo desde varios ángulos”, explica Ana Bustamante, directora de Relaciones internacionales de la UPB. En sus palabras, la doble titulación amplía horizontes y brinda experiencias valiosas que ayudan a tomar decisiones con mayor certeza a una edad temprana.

Sabías que...