Guía de becas que no sabías que necesitabas 

A veces las palabras confunden. Empecemos por entender los conceptos clave:
Becas: Apoyo económico que no tienes que devolver. Es como un reconocimiento a tu esfuerzo académico que cubre todos o parte de los costos de tu universidad.
Créditos condonables: Préstamo que puede convertirse en beca. Si cumples con ciertos requisitos (como mantener un buen promedio o graduarte a tiempo), el dinero se “perdona” y no lo devuelves, pero si no cumples, se convierte en un préstamo normal.
Subsidios: Apoyos económicos directos. Por ejemplo, auxilios de cajas de compensación, programas como Renta Joven, o la Política de Gratuidad del Gobierno Nacional.
Apoyos institucionales: Ayudas que la misma universidad otorga, como tiquetes estudiantiles para el transporte, subsidios de alimentación o préstamos de materiales.