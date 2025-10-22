Guía de becas que no sabías que necesitabas 

Primero lo primero

A veces las palabras confunden. Empecemos por entender los conceptos clave: Becas: Apoyo económico que no tienes que devolver. Es como un reconocimiento a tu esfuerzo académico que cubre todos o parte de los costos de tu universidad. Créditos condonables: Préstamo que puede convertirse en beca. Si cumples con ciertos requisitos (como mantener un buen promedio o graduarte a tiempo), el dinero se “perdona” y no lo devuelves, pero si no cumples, se convierte en un préstamo normal. Subsidios: Apoyos económicos directos. Por ejemplo, auxilios de cajas de compensación, programas como Renta Joven, o la Política de Gratuidad del Gobierno Nacional. Apoyos institucionales: Ayudas que la misma universidad otorga, como tiquetes estudiantiles para el transporte, subsidios de alimentación o préstamos de materiales.

Paso a paso

Aclara tus ideas: antes de buscar becas, piensa en qué quieres estudiar. Tener un proyecto de vida te ayudará a enfocar tu búsqueda y a elegir las mejores opciones. Investiga a fondo: busca todas las becas posibles y descarta las que no encajan con tu perfil. Lee con lupa los requisitos y reglamentos. Como dice Salomón Cruz, director de Sapiencia: “Si un joven se documenta muy bien, su postulación será seguramente muy exitosa”. Organiza la información: crea una tabla en Excel o en un cuaderno para anotar los nombres de las becas, los requisitos, los documentos que piden y las fechas límite. Prepara tus documentos con tiempo: algunas becas te piden haber sido admitido en la universidad primero. Si tienes que escribir un ensayo o una carta de motivación, no lo dejes para el último día. Aplica y manifiesta: después de enviar la postulación, ten paciencia. Recuerda que siempre hay muchas oportunidades esperando a que las encuentres. Le puede interesar: Así está la oferta de educación superior en Antioquia

Becas clave en Antioquia

Estas son algunas de las becas más importantes para jóvenes que se gradúan en Antioquia.

Fondo Sapiencia

Tipo de apoyo: crédito condonable. Enfoque: financia la matrícula y el sostenimiento para tu pregrado en universidades con convenio. Para que te condonen el 100 %, necesitas terminar tu pregrado y hacer 40 horas de servicio social por semestre. Requisitos: ser bachiller de un colegio de Medellín o del área metropolitana, residir en la ciudad y haber presentado el Icfes. Recomendación: no necesitas un rendimiento excelente, pero hay becas por mérito a los mejores puntajes del Icfes o a deportistas. Para conocer más sobre el Fondo Sapiencia, ingresa a este enlace.

Banco del Ministerio de Educación (MEN)

Tipo de apoyo: es un banco de becas para personas de estratos 1, 2 y 3. Enfoque: es una alianza entre el MEN, la DIAN y el sector privado que financia estudios en universidades con convenio. La postulación se hace directamente en la universidad, no en el Ministerio. Requisito clave: debes estar admitido o matriculado en una de las instituciones con programas de becas aprobados por el Ministerio. Para conocer más sobre el Banco del Ministerio de Educación, ingresa a este enlace.

Apoyos Regionales

Tipo de apoyo: crédito condonable. Enfoque: ofrece financiamiento en matrícula y sostenimiento para pregrados. Se valora el compromiso con tu territorio, por eso las becas son para estudiantes que cursaron el bachillerato fuera del Valle de Aburrá. Requisitos clave: haber cursado de sexto a once en un colegio de Antioquia fuera del Valle de Aburrá, pertenecer a los estratos 1, 2 o 3 y haber presentado las pruebas Icfes. Para conocer más sobre Apoyos Regionales, ingresa a este enlace.

Becas Talento EAFIT y aliados

Tipo de apoyo: becas que cubren desde el 40 % hasta el 100 % de la matrícula y otros beneficios para estudiar en la Universidad Eafit. Requisitos clave: puntaje en las Pruebas Icfes, buen promedio académico y pertenecer a los estratos 1, 2, 3 o 4. Recomendación: si eres de los mejores académicamente, esta es una de las becas más prestigiosas y completas. Para conocer más sobre las Becas Talento EAFIT y aliados, ingresa a este enlace.