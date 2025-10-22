Jóvenes que escogieron las profesiones del mañana

Santiago Guzmán, Ingeniería en Biotecnología - Universidad EIA

Migrar de Cartagena a Medellín para estudiar no fue una decisión fácil para Santiago. Su hermano lo atrajo hacia el pensamiento sistémico de la ingeniería, su profesora de Química hacia las ciencias y una revista lo llevó a elegir una de las carreras del futuro. “Es muy amplia. Siempre busca poner en servicio en todo el conocimiento de la biología, química para ofrecer soluciones”. Hoy asegura que todo valió la pena y recuerda la frase de Nietzsche que lo acompañó: “Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”.

Daniel Patiño, Ingeniería Energética - UdeA, seccional Oriente

Fue después de un viaje en carro a Santa Marta que Daniel se interesó por la transformación de energía: “Pasamos por Ruta del Sol y vi que allí las líneas de transmisión eran enormes. ¿Qué razón había para que fueran distintas?”. Ahora lo sabe. Oriundo de El Carmen de Viboral, eligió la Ingeniería Energética tras evaluar su pénsum y considerarlo muy completo desde la física, las matemáticas y las aplicaciones. “Pasar por la universidad me enseñó que, pese a todas las capacidades que tengo, siempre voy a tener algo por aprender”.

Sofía Lezcano, Diseño interactivo – Universidad Eafit

Tras un semestre de Ingeniería de Sistemas, Sofía encontró la carrera que la apasionaba: Diseño Interactivo. Un pregrado que une su interés por la tecnología con bases del diseño, la psicología y la venta, y que la enfrentó a mejorar sus habilidades blandas como hablar en público y la elocuencia en ventas. Ahora, en noveno semestre, sueña con hacer su práctica en Disney, "si pudiera aconsejar a la Sofía de antes le diría que se escuchara y que no le dé miedo hacer cosas nuevas. Que se arriesgue".

Valentina Gómez, Ingeniería en Ciencia de Datos - Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid