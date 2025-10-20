Microcredenciales, una ruta al éxito

En un mercado laboral competido, la larga formación tradicional ya no es suficiente. Hoy, el aprendizaje se ha convertido en una necesidad continua, y las microcredenciales han sido la respuesta. Como explica Sandra Jeanet Dávila Suárez, directora B2B y B2C del Politécnico Grancolombiano, “el auge de las formaciones de corta duración representa un cambio significativo en la forma en la que las personas aprenden y se cualifican”. Jose Alejandro Betancur, director de Nodo Eafit, asegura que estas alternativas permiten formación modular, flexible y acumulable, “abren la puerta a rutas personalizadas de aprendizaje y son para personas que tengan la capacidad de rediseñarse, de adaptarse a ese ritmo tan exponencial. Es decir, personas con la capacidad de diseñar futuros”.

¿Por qué las microcredenciales están en boga?

El interés por las formaciones de corta duración en Colombia crece a pasos agigantados. Las cifras del Politécnico Grancolombiano son un claro ejemplo: durante 2024, se certificaron más de 3.300 personas en su oferta abierta al público y otras 10.045 en programas diseñados para empresas. Estas cifras reflejan la tendencia a actualizar perfiles profesionales de manera ágil y efectiva.

Las microcredenciales más populares en Colombia

Esta oferta es cada vez más vasta, con plataformas y universidades que ofrecen programas que van desde el diseño gráfico hasta la inteligencia artificial. A continuación, un ranking de los cursos y certificaciones que están marcando tendencia en Colombia. 1. Tecnología y desarrollo de software El sector tecnológico sigue siendo el líder indiscutible en la demanda de habilidades específicas. Los cursos y bootcamps en áreas como desarrollo web, ciencia de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad son los más buscados. 2. Habilidades de negocio y marketing digital En un mundo cada vez más digitalizado, las empresas necesitan profesionales capaces de entender y aplicar estrategias en línea. Los cursos de marketing digital, comercio electrónico, análisis de datos y gestión de proyectos son fundamentales. 3. Diseño y creatividad Las microcredenciales en áreas de diseño UX/UI, diseño gráfico y producción audiovisual han ganado una gran relevancia. Con el auge de las redes sociales y el contenido digital, la capacidad de crear experiencias visuales atractivas y funcionales es una competencia muy valorada.

¿Dónde se pueden estudiar este tipo de alternativas?