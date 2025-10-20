Radiografía de una generación global

Quienes salen de las aulas enfrentan un entorno en constante cambio, que genera incertidumbre y exige tomar decisiones rápidas. Esta es su radiografía.

Publicado hace 5 horas

Autonomía como clave

Ricardo Jaramillo, secretario de la Juventud de Medellín, explica que para los jóvenes es determinante forjar su propio destino. “Quieren abrirse camino rápidamente. Por eso, sus preocupaciones giran en torno a cómo acceder a oportunidades reales de educación, empleo y estabilidad”.

+ de 8.000
becas ofrece Sapiencia para que los jóvenes se formen en habilidades digitales.

Conectar oportunidades

La velocidad con la que los jóvenes buscan integrarse al mundo laboral o académico presenta un desafío para las instituciones educativas y para el sector público. La educación secundaria, tal como la conocemos, evoluciona para alinearse con estas nuevas necesidades, siendo la tecnología una aliada para este propósito.

4.000
jóvenes se están formando de manera gratuita en el programa Medellínglish.

Puentes al mundo

Para esta generación, “conectarse con el mundo no significa necesariamente irse del país”, dice Jaramillo. Implica, en cambio, abrir la ciudad para recibir conocimiento y diversidad cultural. Por eso hay diversas ofertas académicas en programas como Medellínglish o becas de Sapiencia para la formación en un mercado global.

4 de cada 10
jóvenes en Medellín hacen el tránsito del colegio a la educación superior.

El panorama internacional

En España, las ingenierías (especialmente las relacionadas con la tecnología y la informática) y las carreras de ciencias de la salud, como Medicina y Enfermería, son las más solicitadas.

En Canadá, la tecnología también lidera el camino. Programas relacionados con la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la ciberseguridad son muy populares. Además, carreras en energías renovables y ciencias ambientales tienen alta demanda.

Alemania se destaca por su énfasis en las ingenierías (mecánica, eléctrica, industrial) y en la informática. La reputación de sus universidades en investigación y desarrollo tecnológico atrae a estudiantes de todo el mundo.

La conexión entre lo que se estudia en estos países y lo que buscan Medellín y Antioquia es evidente: profesionales con habilidades en tecnología, bilingüismo, e innovación. No es un capricho, es la respuesta directa a las demandas del mundo.

Fuentes: Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) - immigration.ca - El Independiente.

