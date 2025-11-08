Vías 5G y metro, los grandes proyectos que se avecinan

Colombia se prepara para una nueva etapa de transformación en infraestructura. De las autopistas 4G que marcaron la última década, el país transita ahora hacia la infraestructura 5G: una generación de proyectos que no solo busca conectar territorios, sino también integrar, digitalizar y hacer sostenible el sistema de transporte y obras públicas.

Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), el país avanza en una etapa clave de transición. Algunos proyectos emblemáticos marchan a buen ritmo, como el Túnel del Toyo, la primera línea del Metro de Bogotá y el Puerto Antioquia, mientras otros enfrentan desafíos en financiamiento, gestión ambiental o licenciamiento. En palabras de la entidad, “Colombia tiene en marcha el mayor volumen de obras de las últimas décadas, pero su éxito dependerá de la capacidad para ejecutar con visión y continuidad”. Lea aquí: “Inversión en infraestructura en Antioquia superará los $10 billones”: gobernador Rendón

Bogotá, laboratorio del futuro

La capital vive un momento decisivo. Cuatro grandes obras están redefiniendo su movilidad y su estructura urbana. La Primera Línea del Metro de Bogotá, con un avance del 57,5% y más de 12.000 trabajadores vinculados, se proyecta como el segundo sistema más eficiente de América Latina una vez entre en operación en 2028. Beneficiará a cerca de tres millones de ciudadanos, optimizando los tiempos de viaje entre el suroccidente y el norte de la ciudad.

A esta obra se suman el Cable Aéreo de San Cristóbal, que ya supera el 75% de ejecución y conectará el Portal 20 de Julio con los barrios del oriente alto; la Troncal de la Avenida 68, que integrará el sistema TransMilenio con el Metro y el Regiotram, con capacidad para 33.000 pasajeros por hora; y la Avenida El Rincón, próxima a inaugurarse, que aliviará la congestión de más de 80.000 vehículos diarios en el norte de la ciudad. Estos proyectos, enumerados por la CCI, representan el cambio hacia una movilidad sostenible e incluyente, donde el transporte masivo y el espacio público son la base de una ciudad más habitable.

El despegue del Caribe

En la región Caribe, la conectividad aérea y marítima marcará la pauta del desarrollo. Uno de los proyectos más ambiciosos es el nuevo aeropuerto de Cartagena, que se construirá en Bayunca. Será el primer terminal aéreo levantado desde cero en medio siglo, con una inversión superior a 4,1 billones de pesos, 21.000 empleos directos y una capacidad estimada para 17 millones de pasajeros anuales Entérese: Antioquia, la meca de los túneles en Colombia: desde vías, hasta minería y energía Este megaproyecto, financiado mediante una alianza público-privada sin recursos del Estado, entrará en operación hacia 2033 y posicionará a Cartagena como un centro logístico y turístico regional. Paralelamente, los trabajos de mejoramiento del Canal del Dique, las ampliaciones en los puertos de Barranquilla y Santa Marta, y los avances en la Ruta Caribe II complementan un panorama donde la infraestructura portuaria es el modo más dinámico en cumplimiento de metas, según afimaron analistas de infraestructura de Corficolombiana.

La construcción y entrada en operación de Puerto Antioquia, en Urabá, impulsará el comercio exterior. FOTO EL COLOMBIANO

El jefe de investigaciones económicas de esta entidad financiera, César Pabón, comentó que el próximo año lo que se necesita es confianza para avanzar en estas tareas. “Todo se resume en esa palabra: confianza, acompañada de seguridad jurídica y seguridad física”. Para el experto, hoy la inversión está muy baja, y una de las principales razones es la falta de confianza y de garantías para desarrollar negocios de largo plazo. Insistió en que “estas son decisiones que no se toman de un día para otro; detrás hay modelos financieros complejos que analizan la volatilidad y los riesgos estructurales de cada proyecto. En gran medida, todo depende de generar confianza”. Pabón aseguró que si el país logra mayor estabilidad en las reglas de juego y se refuerzan la seguridad jurídica y física, podrá recuperar los niveles de inversión históricos y retomar una senda de crecimiento más sólida que la observada en los últimos meses.

En cuanto al inventario de proyectos específicos, señaló que hay varias iniciativas 5G que aún no han sido adjudicados y que siguen en etapa de estructuración. “Por eso creo que sí hay interés del sector privado, siempre y cuando se garantice que los pagos y las condiciones contractuales se mantendrán en el tiempo, sin la incertidumbre que hoy existe, por ejemplo, con el tema de vigencias futuras o el cobro de peajes, que son elementos fundamentales en la financiación de los proyectos de infraestructura”.

Entre montañas y mares

En el occidente del país, las obras también se multiplican. Antioquia lidera la ejecución de uno de los proyectos más complejos de ingeniería del continente: el Túnel del Toyo, con 9,8 kilómetros de longitud y una inversión que supera los 2 billones de pesos. Esta conexión reducirá en más de una hora el tiempo de viaje entre Medellín y el mar Caribe, fortaleciendo la competitividad de Urabá y sus nuevos puertos. Para José Fernando Villegas, director de la CCI en Antioquia, el listado de tareas es largo, pero resultará clave ateder con urgencia algunos aspectos esenciales para terminar esta obra, para la que las autoridades locales asumieron el liderazgo y evitar que quede inconclusa. Así, es necesario que se garanticen los equipos electromecánicos que requiere el túnel, dado que este noviembre Puerto Antioquia en Urabá tiene el compromiso de iniciar operaciones. Uno de los pasos a dar es el del traslado de las operaciones de la exportación bananera lo que tardará al menos dos años, por lo que el equipamiento contaría con este tiempo para ser instalados y estar a punto para funcionar. Igualmente, el dirigente gremial abogó por la terminación de otros proyectos viales como Santuario-Caño Alegre (autopista Medellín-Bogotá); el paso Medellín-Quibdó en el que en los últimos 15 años se han invertido 2 billones de pesos y no se ha terminado.

Túneles subterráneos para mejorar la movilidad de Medellín son alternativas que plantean los académicos. FOTO Manuel Saldarriaga

De otro lado, el Corredor del Pacífico, las obras urbanas en Cali, como el Parque Avenida Alameda-Roosevelt y los corredores verdes del MIO, y las autopistas que conectan con Buenaventura forman parte de una apuesta integral por modernizar la movilidad y promover el transporte limpio.

Sanear es construir país

Pero el futuro de la infraestructura no se mide solo en kilómetros de vía o número de pasajeros. También se construye bajo tierra, en las redes que sostienen la vida urbana y protegen el ambiente. Un ejemplo emblemático es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Pereira-Dosquebradas, considerada una de las obras ambientales más grandes de la historia reciente del Eje Cafetero.

Con una inversión cercana a los $462.000 millones, de los cuales más de la mitad proviene del Gobierno Nacional, el proyecto busca sanear los ríos Otún y Consota y tratar el 100% de las aguas residuales del área metropolitana, beneficiando a más de 620.000 habitantes. La planta cuenta con licencia ambiental, cierre financiero y un convenio interinstitucional que permitirá iniciar su construcción en los próximos años. Más allá de su impacto ambiental, la PTAR simboliza el desafío de construir una infraestructura verdaderamente sostenible, donde el desarrollo urbano y la preservación de los ecosistemas avancen de la mano.

Las 5G y nuevas concesiones

A nivel nacional, el país avanza en el despliegue de la quinta generación de concesiones viales (5G), que introduce un nuevo estándar en planificación, tecnología y sostenibilidad. Entre los proyectos más destacados se encuentran la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, la Troncal del Magdalena 1 y 2, y los Accesos Norte 2 a Bogotá, que ya iniciaron fase de construcción. De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), las 5G suman más de 1.000 kilómetros de carreteras nuevas y modernizadas, con una inversión superior a $50 billones. Estas obras incorporan sistemas inteligentes de transporte, estaciones de carga eléctrica, monitoreo digital y modelos de mantenimiento predictivo, elementos que marcan la entrada de Colombia a la infraestructura del siglo XXI. Pero el reto no es menor. Como lo advierten analistas del sector, la puesta en marcha de las vías 5G exige una institucionalidad sólida, financiamiento estable y agilidad en la gestión predial y ambiental.

Aunque Colombia cuenta con el marco jurídico y técnico, la verdadera prueba será su capacidad de ejecución: traducir los contratos en obras tangibles, garantizar su sostenibilidad en el tiempo y mantener la confianza de los inversionistas. En palabras de Fedesarrollo, la clave está en “recuperar la estabilidad en las reglas de juego” y en la gestión oportuna de las vigencias futuras, factores que determinarán si las 5G marcarán un salto o repetirán los tropiezos del pasado.

La financiación en vilo

Anif, el tanque de pensamiento que lidera José Ignacio López, advirtió que el sector de infraestructura enfrenta un dilema estructural que amenaza la continuidad de los avances logrados en las últimas décadas. Si bien las Asociaciones Público-Privadas (APP) demostraron su capacidad para movilizar inversión privada récord durante la era 4G —alcanzando niveles cercanos al 0,9 % del PIB y transformando la red vial del país—, las necesidades actuales de inversión superan la capacidad de financiamiento disponible. Lea más: ¿Por qué la plata de la venta de Isagén no alcanzó para construir las vías 4G?

En ese contexto, Anif ha analizado fuentes alternativas para diversificar el financiamiento. Es así como el mecanismo de obras por impuestos, que permite a las empresas destinar parte de su impuesto de renta a proyectos públicos, tiene su alcance sigue limitado, por lo que se propone ampliar su cobertura a proyectos estratégicos; crear la figura de obras por impuestos futuros; y habilitar esquemas colaborativos. En cuanto a obras por regalías, se sugiere aprovechar el Sistema General de Regalías (SGR) como fuente directa de financiamiento, mediante vigencias futuras de regalías que comprometan hasta 50% de los recursos proyectados a ocho años; un uso estratégico de las asignaciones regionales (34%) y locales (15%), y permitir que recursos del SGR cofinancien APP públicas, reduciendo la dependencia del Presupuesto General de la Nación.

El reto pendiente

Como advierte Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “no hay que esperar: hay proyectos listos que requieren voluntad política y una capacidad gerencial para concretarlos”. El país necesita avanzar con decisión, invertir de forma sostenida y planificada si quiere cerrar la brecha y competir en igualdad de condiciones con América Latina. En los próximos años, la verdadera medida del progreso no será cuántas obras se inauguren, sino cuántas funcionen, se mantengan y transformen el territorio. La infraestructura del futuro no solo conecta ciudades: conecta oportunidades, productividad y sostenibilidad.

