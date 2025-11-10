Ara invierte este año más de $500.000 millones en su expansión

Tiendas Ara, la cadena de supermercados de bajo costo del grupo portugués Jerónimo Martins, avanza con paso firme en su plan de expansión en Colombia. En lo corrido de 2025, la compañía ha destinado 114 millones de euros (más de 500.000 millones de pesos) para fortalecer su operación, abrir nuevas tiendas y optimizar su red logística en todo el país.

Durante este año, Ara ha inaugurado más de 200 nuevos puntos, entre ellos cerca de 70 que antes pertenecían a Colsubsidio, ampliando su presencia en 29 departamentos y más de 350 municipios.

Solo en el primer semestre, la compañía abrió tiendas en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, Neiva, Pereira, Bucaramanga y varias localidades de Antioquia y Cundinamarca.

En el frente logístico, Jerónimo Martins Colombia puso en marcha un nuevo centro de distribución en Cota (Cundinamarca), que se suma al de Palmira, Valle del Cauca, inaugurado en 2024. Estos proyectos buscan mejorar la eficiencia y garantizar mejores precios y calidad para los consumidores.