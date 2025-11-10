x

Ara invierte este año más de $500.000 millones en su expansión

Tiendas Ara acelera su expansión en Colombia con una inversión de 114 millones de euros en nuevas tiendas, logística y programas sociales.

    FOTO CORTESÍA ARA
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

10 de noviembre de 2025
Tiendas Ara, la cadena de supermercados de bajo costo del grupo portugués Jerónimo Martins, avanza con paso firme en su plan de expansión en Colombia. En lo corrido de 2025, la compañía ha destinado 114 millones de euros (más de 500.000 millones de pesos) para fortalecer su operación, abrir nuevas tiendas y optimizar su red logística en todo el país.

Durante este año, Ara ha inaugurado más de 200 nuevos puntos, entre ellos cerca de 70 que antes pertenecían a Colsubsidio, ampliando su presencia en 29 departamentos y más de 350 municipios.

Solo en el primer semestre, la compañía abrió tiendas en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, Neiva, Pereira, Bucaramanga y varias localidades de Antioquia y Cundinamarca.

En el frente logístico, Jerónimo Martins Colombia puso en marcha un nuevo centro de distribución en Cota (Cundinamarca), que se suma al de Palmira, Valle del Cauca, inaugurado en 2024. Estos proyectos buscan mejorar la eficiencia y garantizar mejores precios y calidad para los consumidores.

Inversión social

Además, Ara destinó 2 millones de euros a programas sociales, beneficiando a más de 60.000 personas en alianza con UNICEF, ABACO, el ICBF y entidades locales. Desde su llegada en 2013, el grupo ha invertido más de 1.260 millones de euros (unos 6 billones de pesos) en el país.

Para 2026, la compañía proyecta continuar su expansión con un nuevo centro de distribución en Girardota (Antioquia), consolidando su presencia en el Valle de Aburrá y reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible.

Jerónimo Martins facturó $13,79 billones a cierre de 2024 en Colombia, un repunte del 11,82% frente a 2023. Y registró activos por $8,2 billones, según datos de la Superintendencia de Sociedades. Hoy cuenta con más de 1.600 tiendas en el país.

Columna de Nuno Sereno, gerente general de Tiendas Ara Colombia

Ara invierte este año más de $500.000 millones en su expansión

Colombia es un país que inspira. En su gente hay talento, esfuerzo y una enorme determinación por salir adelante. Con esa misma energía y alegría nació Ara, con el propósito de estar cerca de las familias colombianas y democratizar el acceso a productos de calidad, sin importar el lugar.

En doce años de operación, hemos aprendido que el progreso se construye con hechos: generando empleo formal, fortaleciendo proveedores locales y llegando a regiones donde antes la oferta era limitada. Cada tienda es una muestra de nuestro compromiso con llevar los mejores precios, promociones, variedad, cercanía y crecimiento compartido.

Creer en Colombia es creer en todo lo que su gente puede lograr. Por eso seguimos invirtiendo y creciendo con optimismo, convencidos de que el desarrollo del país se impulsa desde lo cotidiano, cuando las empresas se convierten en aliadas del bienestar de las comunidades. Ese es, y seguirá siendo, el camino de Ara: crecer con Colombia y con su gente.

