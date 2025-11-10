x

AWS apuesta por IA, sostenibilidad y talento en 2026

Amazon Web Services anuncia inversión en IA, educación, sostenibilidad y talento digital para consolidar a Latinoamérica como hub tecnológico global.

  • AWS ha formado a 2,3 millones de personas en habilidades digitales, 300.000 de ellas en Colombia. FOTO: CORTESÍA AWS
Johan García Blandón
10 de noviembre de 2025
bookmark

Amazon Web Services (AWS) refuerza su compromiso con Colombia y América Latina con una hoja de ruta que para 2026 se centrará en cuatro ejes: inteligencia artificial, desarrollo empresarial, alianzas tecnológicas y educación, con el propósito de consolidar a la región como potencia global en innovación y sostenibilidad.

Según Daniel Saldarriaga, Country Manager de AWS en Colombia, el reto es masificar la inteligencia artificial generativa. La compañía ofrece infraestructura con chips como Tranium e Inferentia, modelos de base y aplicaciones como Bedrock o SageMaker. Gracias a esto, empresas como Nequi ya usan asistentes virtuales que atienden la mitad de las consultas de sus clientes con 90% de efectividad y aumentan sus conversiones en más del 20%.

El mercado regional de IA crecerá de 390 millones de dólares en 2024 a 3.800 millones en 2030. AWS busca que ese avance sea accesible para pymes y startups, y mediante AWS Activate ha entregado más de 443 millones de dólares en créditos a emprendedores latinoamericanos.

La educación es otro frente clave: AWS ha formado a 2,3 millones de personas en habilidades digitales, 300.000 de ellas en Colombia. Programas como Skills to Job Tech Alliance y alianzas con Grupo Ramo y la Alcaldía de Medellín capacitarán a 100.000 personas más.

AWS también impulsa la sostenibilidad: opera con energía 100% renovable y mantiene más de 600 proyectos verdes. En 2026 avanzará hacia su meta de cero emisiones netas para 2040 y ser positiva en agua en 2030 ■

