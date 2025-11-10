x

Banco de Bogotá transforma la banca para acompañar el progreso empresarial de Colombia

Las empresas enfrentan el desafío de crecer en medio de la transformación tecnológica, la competencia global y la transición hacia modelos cada vez más sostenibles.

  Con visión a largo plazo, el Banco de Bogotá reafirma su compromiso con el crecimiento empresarial del país. Foto: Cortesía
    Con visión a largo plazo, el Banco de Bogotá reafirma su compromiso con el crecimiento empresarial del país. Foto: Cortesía
  Rafael Arango Calle, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá. Foto: Cortesía
    Rafael Arango Calle, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá. Foto: Cortesía
10 de noviembre de 2025
bookmark

El Banco de Bogotá fortalece su rol como aliado estratégico de los sectores productivos, evolucionando su Banca Empresas y Gobierno, concentrada en cuatro segmentos —corporativo, empresarial, gobierno y pyme—, para acompañar el desarrollo económico del país a través de conocimiento, especialización y eficiencia.

“Buscamos responder a los cambios coyunturales con nuestra estrategia 2024–2027, orientada a consolidar un crecimiento rentable, sostenible y centrado en el cliente. Así, hemos estructurado una hoja de ruta que impulsa la innovación, la inclusión y la confianza en cada segmento de negocio donde las empresas se posicionan como el motor en la construcción de una Banca universal, con iniciativas asociadas a mejora de productos y servicios, canales de atención, segmentación, y la construcción de una oferta de valor diferenciada para nuestras empresas”, afirmó Rafael Arango Calle, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá.

En el marco de la estrategia, se han definido cuatro líneas principales que orientan su implementación y garantizan una ejecución integral.

La automatización como impulso a la eficiencia y confianza empresarial

La evolución de Banca Empresas también ha puesto en el centro la experiencia del cliente. “Sabemos que cada interacción contribuye a la percepción de valor que generamos día a día, por eso asumimos el compromiso de rediseñar integralmente la Banca Transaccional, combinando automatización, analítica y mejora continua de procesos. Nuestro propósito es que las áreas front y back operen con la misma agilidad, eliminando fricciones y anticipando las necesidades de cada cliente”, explicó Arango.

También se han fortalecido sus modelos de atención para garantizar una experiencia coherente, trazable y sin fricción desde la venta hasta la postventa. La integración entre los equipos de negocio, producto, experiencia y tecnología ha permitido conectar la visión comercial con la ejecución operativa, reduciendo los tiempos de respuesta y reforzando la seguridad. Esta estructura combina la eficiencia del servicio digital con la cercanía del acompañamiento humano.

En paralelo, bajo el propósito de optimizar la experiencia y la eficiencia empresarial, el Banco de Bogotá habilitó Bre-B Empresas, una solución que redefine la forma en que las empresas reciben pagos y gestionan sus recaudos.

Gracias a esta herramienta, las empresas pueden realizar cobros y abonos en tiempo real, con disponibilidad permanente y conciliación automática, mejorando su flujo de caja y reduciendo costos operativos.

Rafael Arango Calle, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá. Foto: Cortesía
Rafael Arango Calle, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá. Foto: Cortesía

Impulso a los sectores productivos

Banco de Bogotá ha fortalecido su modelo de atención empresarial a través de la creación de verticales sectoriales que responden a las dinámicas propias de cada industria: Infraestructura y Recursos Naturales; Construcción e Inmobiliario; Agroindustria, Comercio y Manufactura; Financiero e Institucional.

Esta especialización potencia la capacidad de acompañar el crecimiento de los sectores productivos con una propuesta de valor diferencial que integra financiación, servicios transaccionales y soluciones digitales.

Con esta estructura a agosto del presente año, la entidad financiera consolida una posición de liderazgo en el sistema financiero con una cartera total de $52,6 billones y depósitos por $46,3 billones, cifras que reflejan la confianza de los empresarios y la solidez de su modelo de relacionamiento. Este crecimiento ha sido posible gracias a la constante evolución de la Banca Transaccional, orientada a mejorar la propuesta de valor para los clientes mediante alianzas estratégicas con fintechs y compañías especializadas.

Transformación digital y Pymes

“La transformación también la hemos llevado a nuestros canales digitales. Este año, ampliamos el acceso a la App Banca Móvil para pequeñas y medianas empresas, completando su oferta de canales digitales. Gracias a esta solución, miles de empresarios pueden optimizar su operación desde cualquier lugar, de forma segura y ágil. En lo corrido del 2025, 4.155 nuevos clientes se han vinculado a la Banca Virtual y Móvil, realizando más de 29.000 transacciones”, agregó Arango.

El avance digital ha permitido además revolucionar la banca empresarial, con flujos automatizados para aprobación y renovación de créditos, marcando un hito en eficiencia y tiempo de respuesta. Con la vinculación de nuevas pequeñas y medianas empresas, durante los últimos cuatro meses, se han logrado aprobaciones de crédito por $69.000 millones y desembolsos por $42.000 millones. Este progreso se traduce en una mejor experiencia, mayor autogestión y una percepción positiva del servicio, consolidando al Banco de Bogotá como líder en el acompañamiento financiero a las pequeñas y medianas empresas.

Pilares de la competitividad empresarial

El Banco de Bogotá a fin de incentivar la formación de los empresarios del país y brindar herramientas que les permitan su desarrollo, habilitó la plataforma ENKO, en alianza con Visa. Una herramienta de formación 100% virtual con contenidos especializados en finanzas, medios de pago, administración, marketing, ventas y desarrollo personal. Esta iniciativa busca impactar a más de 15.000 empresarios en 25 municipios, fortaleciendo la gestión de las pequeñas y medianas empresas.

*Contenido en colaboración con el Banco de Bogotá

