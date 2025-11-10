Bayer impulsa la agricultura regenerativa en Colombia

En Colombia, donde el agro representa entre el 6 % y 8 % del PIB y el 70 % de los alimentos provienen de pequeños agricultores, Bayer impulsa prácticas que permiten producir más con menos a través de semillas mejoradas, productos para la protección de cultivos y herramientas digitales innovadoras.

Conversamos con Enrique Casas, director regional Bayer Crop Science para Países Andinos (Colombia, Perú y Ecuador), sobre el compromiso de la Compañía con el campo colombiano.

En Colombia, ¿cuál es la operación de BCS?

“Contamos con dos puntos estratégicos de operación: la Planta de Productos para la Protección de Cultivos en Barranquilla y el Centro de Innovación La Tupia en el Valle del Cauca, que reflejan su compromiso con la productividad agrícola, la sostenibilidad y el desarrollo regional”.

¿Qué es y cómo fomentan la agricultura regenerativa?

“La agricultura regenerativa es un modelo que busca equilibrar la productividad con el cuidado del planeta. Bayer la impulsa mediante labranza mínima, uso eficiente de insumos, rotación de cultivos y cobertura permanente del suelo. Estas prácticas mejoran la salud del suelo, mitigan el cambio climático al capturar carbono, fortalecen la rentabilidad de los agricultores y abren oportunidades en los mercados de créditos de carbono”.

¿Cómo apoya Bayer la agricultura regenerativa?

“A través de cuatro prácticas clave: labranza mínima, uso eficiente de insumos, rotación de cultivos y cobertura permanente del suelo, con el objetivo de lograr un equilibrio entre productividad y cuidado del planeta. Este modelo genera beneficios ambientales, sociales y económicos, además de mejorar la salud del suelo. Además, contribuye a mitigar el cambio climático mediante el secuestro de carbono y la reducción de gases de efecto invernadero, abriendo oportunidades en los mercados emergentes de créditos de carbono”.

Bajo este modelo se desarrolló el primer Centro de Innovación Agroalimentario de Colombia de LATAM. Cuéntenos sobre eso.

“En el corazón agrícola de Boyacá y Cundinamarca, impulsamos la agricultura regenerativa. En Toca, Boyacá, trabajamos con pequeños productores de cebada y papa para fortalecer sus capacidades, reducir el impacto ambiental y mejorar su productividad. Junto a distintos aliados acompañamos la adopción de buenas prácticas agrícolas, tecnologías sostenibles y soluciones digitales que transforman el campo colombiano”.

*Contenido en colaboración con Bayer