Clemont proyecta fuerte expansión internacional y crecimiento sostenible

En apenas dos años de trayectoria, Clemont ha demostrado que la moda colombiana puede trascender fronteras con una propuesta innovadora y un crecimiento empresarial acelerado.

Así lo explica Sebastián Echeverri, CEO de Clemont, pues durante 2024 la empresa tuvo una facturación de más de US$3,5 millones y su objetivo para cerrar el 2025 es alcanzar ventas superiores a los US$10 millones, lo que representaría crecimiento de más del doble frente al año anterior.

“Este desempeño nos permitirá avanzar en la construcción de una marca global que, sin perder su identidad colombiana, logre competir en los principales escenarios de la moda internacional”, apunta.

Actualmente Clemont tiene presencia en Chile, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y España. Estos mercados han sido determinantes para diversificar la operación y reducir riesgos. Además, como parte de su estrategia de expansión, en noviembre lanzó los e-commerces en México y en Estados Unidos, acompañado de un centro de fulfillment que permitirá llegar de manera más ágil y eficiente a todo el mundo. “Este paso representa un avance decisivo para ampliar nuestra red de distribución internacional y consolidar la proyección global de la marca, al tiempo que evaluamos la incursión a otros países de Latinoamérica”, cuenta Echeverri.

A su vez, para 2026, uno de los grandes compromisos para Clemont es el empleo. “Proyectamos un crecimiento del 60 % en nuestra planta laboral, con el propósito de robustecer tanto la operación local como la internacional. Lo que buscamos es abrir espacio a las nuevas generaciones de diseñadores y creativos, porque estoy convencido de que el talento joven aporta frescura, innovación y una mirada distinta a la industria”, explica su CEO.

Así, la marca colombiana ha construido un sello de identidad pues, con sus colecciones, Clemont ha forjado una narrativa universal inspirada en el arte y la iconografía celestial, donde utiliza imágenes de los ángeles como símbolo de protección y transformación. Por ello, en sus propuestas incorpora detalles barrocos, referencias espirituales y mensajes inspiradores, convirtiendo cada prenda en una pieza única y con propósito.

“Nuestro reto es avanzar hacia un modelo que integre crecimiento económico, generación de empleo y sostenibilidad. Como empresario, estoy convencido de que la industria de la moda en Colombia tiene la capacidad de transformarse en un motor de desarrollo y de proyección cultural. Nuestro trabajo en Clemont refleja el propósito que tenemos de consolidar una marca nacional con proyección internacional, capaz de competir globalmente y generar valor para Colombia”, concluye Echeverri ■

