Las urnas marcarán rumbo de una economía colombiana que crecería cerca del 3%

El 2026 se perfila como un año retador, pero no es la primera vez que el país enfrente escenarios complejos. Minhacienda calcula un crecimiento de 3%, pero el FMI, menos optimista, dice que será de 2,3%.

    En 2026 la economía colombiana observaría un crecimiento de 3%, según Minhacienda. FOTO EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
11 de noviembre de 2025
Por: Alejandra Arias

Sin duda uno de los eventos determinantes para la economía colombiana en 2026 será el proceso electoral, que permitirá renovar tanto al Congreso como al próximo huésped de la Casa de Nariño.

Los inversionistas estarán atentos a la evolución de ese factor para saber si al país regresarán las políticas más pronegocio o si se mantendrán las restricciones sobre actividades claves para las finanzas como la exploración y explotación de hidrocarburos o minerales. “Este puede ser un factor diferencial para empresas como Ecopetrol en donde un eventual cambio en el liderazgo político tenga una visión más constructiva sobre el sector y el rol que juega la exploración”, anotaron los investigadores económicos del Grupo Cibest, liderados por Laura Clavijo.

Por su parte, los analistas de Davivienda Corredores mencionaron que la incertidumbre sociopolítica en Colombia se mantendrá notoriamente elevada en el próximo año, como resultado del incremento en la inseguridad pública, el deterioro fiscal que ha observado el país en los últimos años y la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, aspectos que deberá sortear quien llegue a la Presidencia de la República, a partir del 7 de agosto de 2026.

“La lectura que hacen inversionistas internacionales y domésticos es que Colombia enfrenta una situación económica y política compleja pero que, tal como parecen sugerir las encuestas, la llegada al poder de la oposición al presidente Gustavo Petro puede significar un cambio de rumbo que termine por aumentar la confianza en el país y la corrección de los desequilibrios que se han venido gestando en los últimos años”, explicaron los expertos de Davivienda, Andrés Langebaek y Juan David Jaramillo.

PIB creciendo solo 3%

“En 2026 la economía colombiana observaría un crecimiento de 3,0%, reflejando así un mejor desempeño de la actividad productiva, en línea con un escenario macroeconómico más estable”.

La estimación es del Ministerio de Hacienda, que en la más reciente versión del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) sostuvo que el dinamismo de la economía estaría respaldado por el buen comportamiento de las exportaciones y de la demanda interna, en un contexto de convergencia de la inflación a su rango meta y de una política monetaria menos contractiva, factores clave que fomentarían el consumo privado y la inversión.

“Además, sectores económicos importantes como la industria manufacturera, el comercio, transporte y alojamiento, la agricultura y ganadería, y la recuperación de la construcción, contribuirían de manera importante al crecimiento de 2026. Lo anterior se vería reflejado en una estructura del Producto Interno Bruto (PIB) más equilibrada, en la que la inversión empezaría a contar con una mayor participación, impulsada por unas condiciones macroeconómicas más estables”, se lee en las proyecciones de MFMP.

La visión de Hacienda, que es la del Gobierno Nacional, contrasta con los cálculos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su más reciente informe de perspectivas económicas para 2026, donde le bajó la previsión a Colombia de 2,6% a 2,3%.

A juicio del FMI, nuestro país necesita “de forma urgente un ajuste fiscal contundente y creíble para volver a anclar las expectativas, reducir los costos de financiamiento y mejorar la combinación general de políticas”.

Teniendo en cuenta las desviaciones fiscales y los riesgos de que la inflación sea superior a la prevista, el ente cree que “se debería seguir aplicando una política monetaria restrictiva y aplazar los recortes de las tasas”.

El cálculo de una economía creciendo al 3% el año venidero elaborado por la cartera de Hacienda, también es levemente superior a los pronósticos que arrojaron las encuestas que periódicamente realizan entre analistas del mercado el Banco de la República (2,84%), menor a la del tanque de pensamiento Fedesarrollo (2,9%).

Una previsión menos favorable de la variación del PIB en 2026 la tiene el BBVA Research, que en su más reciente informe de actualizaciones económicas titulado “Colombia 2026: el futuro económico se piensa hoy”, proyectó un crecimiento del 2,7%. La entidad financiera consideró que el consumo privado liderará la dinámica interna en el remate de este 2025, para luego moderarse progresivamente y dejar que la inversión fija, especialmente en edificaciones residenciales y no residenciales, asuma un papel más protagónico hacia finales de 2026.

“La economía colombiana, desde hace varios trimestres, está impulsada desde adentro: liderada por la demanda interna. El gasto de los hogares tomó la delantera y el consumo público acompañó; la inversión dejó de restar gracias al repunte de maquinaria y equipo, aunque la construcción está rezagada. En el lado de la oferta, los servicios intensivos en empleo, como son comercio, transporte y afines, son el motor visible; agro e industria avanzan con más moderación y la minería permanece débil”, explicó Mauricio Hernández Monsalve, economista de BBVA Research para Colombia.

Pero la coyuntura electoral no es menor. El Banco Mundial destacó que el país creció 2,4% en la primera mitad del 2025, frente al 1,6% del 2024, impulsado por un consumo privado robusto y el gasto público, ante una menor inflación y una ligera reducción de las tasas de interés.

El ente multilateral prevé un crecimiento de 2,4% al cierre de este 2025, alcanzando un aumento a 2,7% en el 2026 y llegando a 2,9% en el año 2027, impulsado por el consumo privado, las exportaciones y una inversión privada en crecimiento.

“No obstante, los riesgos a la baja son considerables y están centrados en la consolidación fiscal, especialmente en vista de las elecciones de 2026, y en choques externos”, alertó el Banco Mundial.

En ese entorno, el llamado de atención del ente multilateral es contundente y claro: “El retorno a la disciplina fiscal y avances significativos en reformas estructurales, incluyendo la creación de mercados más competitivos, son necesarios para preservar la estabilidad macroeconómica e impulsar un crecimiento inclusivo”.

La inflación no aterrizará en la meta del 3%

Los datos anualizados del Índice Precios al Consumidor (IPC), a septiembre, mostraron el sesgo alcista que por tres meses seguidos observó ese indicador al ubicarse en 5,18%, respaldando la visión de 4 de los 7 miembros del Banco de la República, quienes tras su reunión a finales del noveno mes de este año optaron por mantener la tasa de política monetaria en 9,25%. En las minutas de esa sesión se indicó que el proceso de desinflación hacia adelante es incierto, pues “depende en buena medida de que se diluyan los choques en la canasta de alimentos, lo cual es difícil de pronosticar, y de que se mantenga la tendencia negativa de la canasta de regulados en un contexto de debilidades estructurales crecientes en la oferta de energía”.

Adicionalmente, advirtieron sobre la posibilidad de un incremento desbordado del salario mínimo para 2026, según lo sugieren anuncios públicos recientes, lo cual tendría efectos inflacionarios importantes que retardarían la convergencia de la inflación a la meta del 3%, fijada por el Emisor.

Desde Grupo Cibets se anticipó para 2026 que la inflación retomaría gradualmente su senda descendente hasta un cierre en 4,1%, por lo que sería el sexto año consecutivo de inflación por fuera de su objetivo (3%). Este comportamiento obedecería a la moderación de la inflación en alimentos, una vez superados los choques climáticos de 2025 y normalizados los precios de insumos como los fertilizantes.

A su turno, en la perspectiva de Davivienda Corredores el año próximo encara riesgos al alza en la inflación que incluyen: un incremento superior del salario mínimo frente a la inflación esperada más el aumento de la productividad, la indexación de ciertos precios a la inflación del año anterior (arriendos, tarifas educativas, peajes, costo de las grúas, etc.), una posible depreciación del peso colombiano, factores climáticos adversos que afecten la producción de alimentos y generación de energía hidráulica, así como un crecimiento de la producción mayor a su escenario central de 2,8%.

La cautela del Emisor

Tanto analistas del Grupo Cibest como de BBVA Research coinciden en que el Banco de la República mantendrá una postura cauta y gradual en su política monetaria, privilegiando la estabilidad de precios frente a los riesgos inflacionarios y fiscales que persisten en la economía colombiana.

Según las proyecciones del Grupo Cibest, el Emisor ha moderado el ritmo de recortes y solo reanudará la baja de tasas en 2026, una vez se consolide la tendencia de desinflación. Actualmente, la tasa de referencia se sitúa en 9,25%, y el grupo proyecta que al cierre de 2026 alcance 8,25%, manteniendo una postura aún contractiva, con normalización completa hacia 2027, cuando podría llegar al 7%.

Por su parte, el informe Situación Colombia de BBVA Research estima un comportamiento similar en el corto plazo, aunque con una trayectoria algo más dinámica hacia la baja. Los expertos de esta entidad financiera proyectan que la tasa cerrará en 9,25% durante este 2025, para descender a 8,5% en el 2026.

“De cara a las siguientes decisiones, la junta podría poner el foco en tres verificaciones: que la inflación total y la subyacente —en particular la de servicios— sigan descendiendo; que las expectativas se acerquen de forma sostenida al rango meta; y que el frente fiscal ofrezca mayor certidumbre, favoreciendo la caída del costo de financiamiento”, explicó Alejandro Reyes, economista de BBVA Research.

Ambas entidades coinciden en que la desinflación será lenta y gradual, y que la política monetaria deberá equilibrar los recortes con la persistencia de presiones inflacionarias, las tensiones internacionales y el aumento del riesgo fiscal.

El consenso apunta a un proceso de normalización monetaria prudente, condicionado por la inflación, el entorno fiscal y el comportamiento del dólar. La velocidad de este ajuste será determinante para el costo del crédito, la inversión y, en última instancia, para la estabilidad del tipo de cambio.

¿Dólar débil el año próximo?

En el frente cambiario, se anticipa una depreciación contenida del peso: la tasa de cambio rondaría los $4.150 por dólar al cierre de este año y un nivel similar hacia finales de 2026.

No obstante, a lo largo del próximo año podría ubicarse temporalmente por encima de ese umbral y mostrar mayor volatilidad, condicionada por el calendario electoral, el aumento del déficit externo y las decisiones de política monetaria internas.

Según BBVA Research, el tipo de cambio se mantendrá relativamente apreciado en el corto plazo, con volatilidad creciente y una depreciación contenida a mediano plazo. “A corto plazo, el telón de fondo combina tres fuerzas: una mejora de las primas de riesgo globales que también se ha reflejado en Colombia; un dólar más débil a nivel mundial, que ha permitido que el peso cierre parte de la brecha frente a otras monedas de la región; y tasas reales internas aún positivas, que siguen dando soporte al carry local. Todo ello favorece un peso más firme en el arranque de 2026”, explicó el Reyes.

Panorama complejo

César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corfi, estima que todavía es muy pronto para advertir cuál podría ser el impacto del proceso electoral en la dinámica económica de 2026.

“En cualquier caso, sería prudente mantener cautela, porque las decisiones que tome un nuevo gobierno suelen tardar en reflejarse en la economía. No es que el solo hecho de llegar al poder cambie de inmediato la situación económica”, comentó.

En ese contexto, las decisiones de inversión toman tiempo en materializarse, por lo cual mantendría una posición prudente. Sin embargo, en el caso de los activos financieros, como el tipo de cambio o la bolsa, sí se verán afectados, no solo por los resultados electorales, sino también por las expectativas que generen las encuestas. Estas serán determinantes para saber si el país tendrá un gobierno más amigable con el sector privado, algo que este claramente no ha sido, y cómo eso puede influir en la valoración de los activos en el corto plazo.

“En temas estructurales como crecimiento, inflación y situación fiscal, el impacto tomará más tiempo en evidenciarse, ya que son variables que dependen de decisiones de largo plazo, no de medidas inmediatas”, concluyó.

