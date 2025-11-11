Las urnas marcarán rumbo de una economía colombiana que crecería cerca del 3%

Por: Alejandra Arias
Sin duda uno de los eventos determinantes para la economía colombiana en 2026 será el proceso electoral, que permitirá renovar tanto al Congreso como al próximo huésped de la Casa de Nariño.
Los inversionistas estarán atentos a la evolución de ese factor para saber si al país regresarán las políticas más pronegocio o si se mantendrán las restricciones sobre actividades claves para las finanzas como la exploración y explotación de hidrocarburos o minerales. “Este puede ser un factor diferencial para empresas como Ecopetrol en donde un eventual cambio en el liderazgo político tenga una visión más constructiva sobre el sector y el rol que juega la exploración”, anotaron los investigadores económicos del Grupo Cibest, liderados por Laura Clavijo.